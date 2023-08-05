الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخص غرقًا بالنيل أمام المحكمة الدستورية العليا

غرق شخص، فيتو
غرق شخص، فيتو

لقي شخص (ي.س.ش) مصرعه غرقا بالنيل بكورنيش المعادي أمام المحكمة الدستورية العليا، وتم تحرير المحضر اللازم وانتقلت الإسعاف لنقل جثمان المتوفي لمشرحة زينهم.

وانتقل فريق من المباحث العامة من قسم المعادي وكذلك فريق من النيابة العامة والتي أمرت بتسليم الجثة لمشرحة زينهم لتحديد سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

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ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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الدستورية العليا النيابة العامة شبهة جنائية مشرحة زينهم مصرع شخص غرقا قسم المعادي كورنيش المعادى

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