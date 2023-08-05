الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طفل غرقًا في إحدى آبار واحة الخارجة بالوادي الجديد

مصرع طفل غرقا بالوادي
مصرع طفل غرقا بالوادي الجديد، ڤيتو

لقى طفل مصرعه، اليوم السبت، في إحدى آبار قرية ناصر وتوفي في الحال، بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 


تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل عمره 6 سنوات توفي غرقًا في بئر ناصر بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.


تبين وفاة "حمزة محمود السيد " عمره 6 سنوات في بئر ناصر بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

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انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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مصرع طفل غرقا ادارة شرطة النجدة بمدينة الخارج مستشفى الخارجة التخصصي مدير امن الوادي الجديد

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