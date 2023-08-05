الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي في انتحار شاب بتناول حبة حفظ الغلال بالجيزة

انتحار شاب، فيتو
انتحار شاب، فيتو

استعجلت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في انتحار شخص داخل شقته بمنطقة الطالبية بالجيزة، بتناول حبة الغلة.

العثور على جثة شخص بالطالبية

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الطالبية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى ظروف غامضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص لا يوجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف سر العثور على شاب بالطالبية

وبإجراء التحريات تبين انه أقدم على الانتحار بتناوله حبة الغلة، ولا توجد شبهة جنائية فى  الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وعلي جانب آخر، تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية، مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 

العثور على جثة شاب فى أكتوبر

وأمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي للتعرف على أسباب الوفاة وكشف ملابسات الحادث.

 

وكشفت المناظرة الأولية للجثة أن المتوفى مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بجسده.

 

تلقى قسم شرطة أكتوبر  بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى بشارع السنترال بالحى السادس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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