الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

للباحثين عن التظلم على نتيجة الثانوية العامة، نماذج إجابات 4 مواد

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم السبت، أنه يمكن للطلاب الإطلاع على نماذج الإجابة من هنااااا .

وتقدم فيتو لقرائها نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة في امتحانات العربي وااحياء  والفلسفة والمنطق والجغرافيا وعلم النفس.

نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة تظلمات الثانوية العامة صباح اليوم الخميس لاستقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من الطلاب في المواد المختلفة، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد، ويمكنك الاطلاع على بريدك الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد من هنـــا .

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وتنشر فيتو رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استعدادا لبدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم، ويمكن الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال اضغط هنا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة على الموقع جاء فيها: "بوابة تظلمات الثانوية العامة.. انتظرونا قريبا.. سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد".


تظلمات الثانوية العامة 2023

وتحظى تظلمات الثانوية العامة 2023 باهتمام عدد كبير من الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2023، لذلك حرصت فيتو على تقديم كافة المعلومات المتعلقة بـ تظلمات الثانوية العامة 2023، ومنها موعد إجراء تظلمات الثانوية العامة، وأماكن إجرائها، وكيفية سداد رسوم التظلمات، وخطوات التظلم، وغيره من تفاصيل تهم بعض الطلاب في هذه الآونة.

تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملًا في الثانوية العامة 2023. 

"التعليم" تحدد ضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، تعليمات وضوابط تقديم التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2023، والإطلاع علي ورق الإجابة، حيث من المقرر أن تبدأ التظلمات اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس ولمدة 15 يومًا  إلكترونيا على الموقع الرسمي لتظلمات الثانوية العامة، وسيتم بدء الاطلاع على كراسة الإجابة الأسبوع المقبل، ويتم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 وفق الشروط التالية: 



- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ ۲۰۰ جنيه عن كل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات ٢٠٠ جنيه.

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المراد الاطلاع عليها، من خلال رقم إيصال الدفع - الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.



- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع أو انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب اثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.



- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا. 

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمسائلة القانونية.

- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.

۔ على كل طالب إحضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع.

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