محافظ أسوان: تحديد المكلفين بالعمل من المنزل للأعمال الإدارية والمكتبية

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 6 أغسطس الجارى، وفى باقى أيام الأحد من كل أسبوع من نفس الشهر، يكون العمل من المنزل لكافة العاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، وكذا المديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن السماح بقيام العاملين بالعمل من المنزل بنظام ( الأون لاين ) يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، وذلك ضمن إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء، وفي إطار ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بإنتظام، وبناءًا على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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أضاف أنه يستثنى من ذلك العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيري المدن والقرى، وأيضًا مديرى الإدارات من شاغلى الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى عمال النظافة والحدائق بالمدن والمراكز، فضلًا عن العاملين بفندقى عروس النيل و6 أكتوبر، وكذا العاملين بمديرتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يخول لمديرى المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبًا بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها وذلك وفقًا لما تقتضية المصلحة العامة.

وأشار أشرف عطية إلى أنه يضاف إلى ذلك المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية، واللجان المختصة والمختصين بالتفتيش والمرور على الأماكن المكلفين بالتفتيش والمرور عليها كل فى نطاق إختصاصه، والمختصين بمركز شبكات المرافق بالمحافظة ( GIS ) المكلفين بأعمال ميدانية يستلزمها العمل بالمركز.

أوضح أن كافة العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمين بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل، وكذا الإلتزام بالتواجد فى مقر العمل عند الطلب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، مع الإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء داخل وخارج المبانى الحكومية.