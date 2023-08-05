الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

مبادرة اختر كليتك
مبادرة اختر كليتك بالبحيرة، فيتو

تنظم محافظة البحيرة سلسلة ندوات تحت عنوان "اختر كليتك 2" وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع -  نائب محافظ البحيرة، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا إمتحانات هذا العام وأولياء أمورهم وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم.

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ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وفقًا لحاجة العمل وتشجيع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على الإلتحاق بتلك الكليات التطبيقية الغير مألوفة، وأيضا  إستكمالًا للصدى الكبير الذي حققته سلسلة ندوات "اختر كليتك 1" التى نظمتها المحافظة العام الماضي وتأثيرها الإيجابي على الطلبة والطالبات في اختيار الكلية المناسبة. 

ويستهدف حضور 1400 طالب وطالبة تقريبًا لتلك الندوات يوميًا لمدة ثلاثة أيام، كما تناشد محافظة البحيرة أبنائها وبناتها من طلاب الثانوية العامة ضرورة المشاركة فى هذه الندوات للاستفادة منها فى إختيار الكلية المناسبة لهم، حيث أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي والتنمية الاقتصادية والاستثمارية من خلال تعزيز الإبتكار وتطوير المهارات ويعتبر وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الإجتماعية والعالمية الكبرى وهو أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والإزدهار والقدرة التنافسية للدول بسوق العمل.

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محافظة البحيرة إختر كليتك مبادرة البحيرة نائب محافظ البحيرة

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