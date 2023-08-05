الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

الوادي الجديد تطلق مسابقة شبابية لو كنت محافظ أو مسئول

محافظة الوادي الجديد،
محافظة الوادي الجديد، ڤيتو

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مسابقة شبابية بعنوان " لوكنت محافظ أو مسئول"، لتطوير الأداء الخدمي للمواطنين بالمحافظة.


قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، في تصريح له، اليوم السبت، إن المبادرة تأتي  في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع المشاركة الفعالة للشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم.


أوضح الزملوط، أن شروط المسابقة هي  أن يكون المتسابق في المرحلة العمرية من ١٦: ٣٠ سنة، أن يكون المقترح قابل للتطبيق والتنفيذ، يكتفي المتسابق بطرح مقترحات خاصة بتطوير جهة أو قطاع واحد فقط، يجري تلقي المشاركات من خلال الرابط المرفق اعتبارًا من السبت ٥ أغسطس ۲۰۲۳ ولمدة أسبوع، تتبنى المحافظة الأفكار والمقترحات المتميزة القابلة للتنفيذ ويجري منح أصحابها مكافآت مالية خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

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للمشاركة وطرح المقترحات والأفكار برجاء التسجيل وملء الاستمارة على الرابط التالي:
 

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