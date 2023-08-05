رسميا، البنك الأهلي يضم حسن شاهين 3 مواسم

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن شاهين حارس مرمي المقاولون ومنتخب مصر الأوليمبي السابق لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر

على الجانب الآخر، وجه نادي المصري البورسعيدي الشكر لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إسلام المزين بعد انتهاء منافسات موسم 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس صورة لإسلام المزين وعلق عليها قائلًا: “شكرًا إسلام المزين على ما قدمته مع النسور الخضر على مدار الموسمين الماضيين خالص أمنياتنا القلبية بالتوفيق لك خلال الفترة المقبلة”.

وكان المصري قد أنهى اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع إسلام جابر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وكان المصري قد توصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم إسلام جابر بطلب من علي ماهر مدرب الفريق الجديد مقابل انتقال إسلام المزين مدافع المصري لسيراميكا بالإضافة إلى مبلغ مالي.

أعلن مسؤولو المصري تعاقدهم رسميًّا مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ليدعم صفوف الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025

وتعد تلك الصفقة أولى صفقات المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق إنبي، قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الإسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميدو جابر ينضم للمصري رسميا، فيتو

المصري يطلب بضم ثنائي فيوتشر

ويسعى النادي المصري لضم الثنائي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الحالية بناء على رغبة علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي.

وسبق للثنائي رفعت وعمر كمال اللعب من قبل ضمن صفوف المصري تحت قيادة ماهر قبل رحيلهما لفيوتشر قبل موسمين.

ويسعى المصري لتدعيم الجبهة اليمنى تحسبا للرحيل المتوقع لكريم العراقي الذي تلقى عرضا من البنك الأهلي.



قرر أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في السابع من أغسطس الجاري الموافق الاثنين القادم.

ووضع الرمادي برنامج إعداد يبدأ بتدريبات خفيفة على مدار ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء يخضع بعدها اللاعبون لاختبارات بدنية الخميس بعد القادم.

ويحصل اللاعبون علي راحة سلبية الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن يجتمع الرمادي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا السبت القادم للاتفاق علي كافة الأمور المتعلقة بعقده وصفقات الفريق وفترة الإعداد.

ويتواجد الرمادي الآن بدولة الإمارات لإنهاء كافة ارتباطاته بنادي الظفرة.

الرمادي يكشف كواليس عودته لتدريب سيراميكا كليوباترا وما حدث مع الظفرة

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه طلب الرحيل عن الظفرة الإماراتي والعودة إلى القاهرة.

وقال الرمادي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "حدث تواصل مع مسؤولي الظفرة منذ شهر واتفقنا على تولي مسؤولية الفريق".

وأكمل: "عندما جاءت مفاوضات سيراميكا كليوباترا بعد رحيلي عن أسوان طلبت من مسئولي الفريق التواصل مع الظفرة بأن أتواجد في نهائي كأس الرابطة لأنني مرتبط بكلمة بيني وبين الظفرة".

وتابع: "التعامل كان بيننا باحترام وتمت الموافقة على طلب تواجدي مع سيراميكا في نهائي الرابطة، ولظروف خاصة طلبت الرحيل عن الظفرة والعودة للقاهرة".

وأضاف: "الإدارة وافقت ولكني رفضت الرحيل إلا بعد الاتفاق على التعاقد مع مدير فني جديد، غدا سأجتمع معه ومع إدارة الظفرة لتسليمهم ملفات الفريق بالكامل".

وأشار: "مسئولو الظفرة أكدوا لي أنهم سيشجعون سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات".

وأردف: "سأعود لمصر وأعقد جلسة مع مسئولي سيراميكا كليوباترا لعمل الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد".

وأتم: "اجتماعي السبت القادم مع الإدارة سيتم من خلاله الترتيب والحديث عن الصفقات التي يحتاجها الفريق".