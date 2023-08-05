قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حددت المادة (٧٣) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط تداول المواد الدوائية وفقا لهذا القانون.

ولا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابى موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم (سموم).

ووضعت المادة ٦٨ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الشروط للافراج عن المواد الدوائية أو النباتات الطبية.

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ولا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقر باذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالإتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه.

بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج، ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية.

المستحضرات الصيدلية ومقدار الجرعة الواحدة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، (٣) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

(٤) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

(٥) الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

(٦) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.

(٧) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وحددت المادة (١٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجهات التي يقدم إليها طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.

يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:

(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

(٢) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.

(٣) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الممنوعات على الصيدلى وفقا لهذا القانون.

ونصت المادة (٧٠) على انه: لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها.

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