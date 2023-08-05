طفو كميات كبيرة من البلطى والبورى النافقة على سطح البحر فى المكس بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية بعض الصور لتجمع أفواج من الاسماك البلطى والبورى تطفو على سطح البحر فى ميناء المكس البحرية غرب المدينة الساحلية، ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب المواطنين نتيجة وجود كميات كبيرة من أسماك البورى تزن الواحدة قرابة 5 كيلو جرامات تطفو على سطح البحر.

وقال مصدر مسؤول بالمعهد القومي لعلوم البحار أن سبب نفوق أسماك البلطى والبورى في منطقة المكس في الميناء البحرية وليس في محطة بحوث المكس التابعة للمعهد حيث ان سبب النفوق هو الارتفاع درجات الحرارة ونقص الاكسجين وبالتالى زيادة الامونيا السامة مع ظهور البكتريا الضارة وانواع معينة منها في ذلك الوقت وهذه ظاهرة طبيعية وليست نتيجة اى تدخل او مسببات بشرية

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واضاف المصدر ان سبب النفوق عادة في المزارع السمكية يكون نتيجة زيادة الأعداد الى 100 سمكة في المتر المكعب وهذا يتعارض مع ما يذكره العلماء والخبراء في المجال حيث ان الرقم الأمثل يتراوح بين 50 إلى 58 سمكة فقط في المتر المكعب ولتفادي ذلك لابد من استدام البلورات المضخة للاكسجين لزيادة نسبة الاكسجين في المياة ومراعاة الاحتياطات اللازمة للاستزراع السمكى ولابد من حرص المسؤولين عن هذه المزارع باتخاذ هذه الاحتياطات حرصا على الثروة السمكية في مصر.

وقام المعهد القومي بتشكيل فريق بحثي برئاسة د عبير السحرتى، أستاذ الكيمياء البحرية ورئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار وذلك لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد – شعبة البيئة البحرية وسوف يقدم المعهد تقرير وافي عن المسببات بصورة علمية وتقديمها للمسؤولين في اسرع وقت ممكن.