إقبال جماهيري كبير على حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية بالإسكندرية (صور)
شهد مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا على حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي يأتي ضمن خطة الموسم الصيفي للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي.
حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية
وتفاعل جمهور المسرح مع روائع استعراضات الفن الشعبى، التى تقدمها الفرقة القومية للفنون بقيادة الفنان هاني النابلسي، ومن المقرر أن تستمر الفرقة فى تقديم حفلاتها حتى ٣١ أغسطس الجاري.
استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية
وقدمت الفرقة باقة من أشهر استعراضاتها الفنية التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى العريق، منها استعراض الشمعدان، المجوز، أغاني البنات، الفتوات، الحجالة، أم الخلول بالموال، الحصان، المانبوطي، التنورة، الغوازي، العصايا.
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