تعرف على الأداة الرقابية الوحيدة المفعلة خلال الإجازة البرلمانية

تضمن الباب السابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، والتي جاء من بينها السؤال البرلماني، والذي يمنح عضو المجلس الحق في توجيه لرئيس مجلس الوزراء أو أيا من وزراء الحكومة.

الإجازة البرلمانية

ويشار إلى أن السؤال البرلماني هو الأداة الرقابية التي يستخدمها النواب في مواجهة الحكومة، وهو الأداة الوحيدة التي يتم تفعيلها خلال فترة الإجازة البرلمانية، بينما يتم تعطيل باقي الأدوات الرقابية.

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وأوضحت المادة 200 من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الرد في غير دور الانعقاد على السؤال يكون كتابة، حيث جاء في البند الرابع من حالات الإجابة كتابة على السؤال البرلماني: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية

وتنص المادة 198 من الباب السابع "وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية" باللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة.

رد الحكومة على الأسئلة البرلمانية

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتنص المادة 199 من اللائحة أيضا على: لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.

ضوابط تقديم السؤال البرلماني

كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

فيما تنص المادة 200 على: تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة في الأحوال الآتية:

أولا: إذا طلب العضو ذلك.

ثانيا:إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.

ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضى إجابة الوزير المختص.

رابعا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

المادة 201 يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.