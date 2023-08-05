وفد تعليم الإسكندرية يزور دير مارمينا ببرج العرب فى المحافظة

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتعميق أواصر الود وانخراط المجتمع في نسيج واحد.

ترأس الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم وفدًا يضم مديري عموم الإدارات التعليمية ونخبة من القيادات التربوية، وبحضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية، وذلك لزيارة دير مارمينا ببرج العرب وعقد لقاءات وطنية تغلفها المحبة وأواصر الود لتعميق ثقافة النسيج الواحد الذي يمثل مصرنا الحبيبة.

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وكان في استقبال الوفد القمص بولس عوض الأمين المساعد لبيت العائلة والأب يوسف والأب برنابا،وعماد فاجر رئيس مكتب سكرتارية البطريركية والأباء الرهبان تحت رعاية الأنبا كيرلس رئيس الدير، ونسيم جورج ونشأت فل، وممثلي المدارس الأرثوذكسية ومجدي فل وماري تريز ورضا رمسيس، وصباح تمام رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا إنسان.

وأشار مدير المديرية إلى أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح ( أبوزيد ) أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

ومن جهته قال القمص بولس عوض والقائمين على دير مارمينا ( أننا نجتمع دائمًا على مائدة المحبة والوحدة إذ يتيح لنا الفرصة لتبادل الصداقات والمودة التي هي أساس العلاقة التي تربطنا جميعًا نحن أبناء الوطن الواحد فالاشتراك في المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة )، مؤكدًا أنَّ دير مارمينا هو دُرّة المسيحية التي تتجسد على أرض الإسكندرية، وهو ثانى منطقة حجيج مسيحية فى العالم، ملاذ العاشقين وطالبي المعجزات والتبارك بالقديس، ويُعَد دير مارمينا العجايبي أحد أهم الأديرة الأثرية والسياحية، ويُزيّن منطقة كينج مريوط ببرج العرب غرب الإسكندرية.

وتابع، إنّ مجتمعنا يتميز بالتمسك بالقيم الدينية الأصيلة والتي تدعونا إلى احترام مقدسات وعقائد الناس جميعًا، كما تجمعنا أمور كثيرة منها وحدة اللغة والتاريخ المشترك والتسامح الديني.

وأكّد إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالإسكندرية أنّ جميع الأديان السماوية قد نادت بالرحمة والمحبة والسلام، وعلى الأرض نحيا جميعًا بالمحبة والسلام، مؤكدًا على عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي وضرورة التكامل والتضافر بين أطياف المجتمع من أجل رفعة مصرنا الغالية.

ونسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار،وأن يجمعنا الله دومًـا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.

وقدَّم الوفد أرقى وأسمى آيات الشكر والتقدير للآباء ولجميع القائمين على الدير لحفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع للزيارة والجولة التفقدية داخل الدير والمنطقة الأثرية السياحية.