قتله بدم بارد، القصة الكاملة لمقتل سباك على يد صبي بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة حيث أقدم صبي على قتل سباك بدائرة مركز شرطة أبوكبير بسبب خلافات بينهما وتم التحفظ علي جثة المتوفي بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجري ضبط الجانى.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود إشارة من مستشفى ابوكبير المركزى بوصول شخص يدعي"محمد.ا.ال" 17 عاما ومقيم ابوكبير جثة هامدة اثراصابته بطعنة نافذة بالبطن.

وبالانتقال للاجهزة الامنية لمكان البلاغ تبين ان وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى"يوسف.ح.م"16عاما طالب بالصف الثالث الاعدادى بسبب خلافات بينهما فتعدى عليه بالة حادة اردته قتيلا في الحال.

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وتمكنت القوات من ضبط الجاني وتم إخطار النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق وانتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى للوقوف على سبب وظروف وملابسات الوفاة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

عقوبة القتل العمد



وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

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