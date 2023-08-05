انطلاق القوافل العلاجية البيطرية المجانية لخدمة صغار المربيين بالقليوبية

انطلقت اليوم السبت سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية الإرشادية لخدمة صغار المربين بمختلف قرى ومراكز محافظة القليوبية، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات ومديرية الطب البيطري في محافظة القليوبية، وصندوق التأمين على الماشية ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لدى صغار المربين والفلاحين بقري محافظة القليوبية، وسوف تقام في عدة قرى وهي كالآتي مركز قليوب قرية صنافير يوم السبت 5 أغسطس ويوم الأحد 6 أغسطس بمركز طوخ قرية الحصة والإثنين 7 أغسطس في مركز شبين القناطر قرية الأحراز، ويوم الثلاثاء 8 اغسطس مركز الخانكة قرية الخانكة.