السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

لجنة المصالحات بوعظ القاهرة تنهي خصومة ثأرية بسبب قتل خطأ

جهود مجمع البحوث
جهود مجمع البحوث الإسلامية،فيتو

نجحت لجنة المصالحات بمنطقة وعظ القاهرة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين جاءت نتيجة وفاة طفل أحد الطرفين بسبب قتل خطأ، وذلك في إطار دور لجان المصالحات بالأزهر الشريف وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر.

 

جهود لجنة المصالحات في مجمع البحوث الإسلامية 

ونظمت اللجنة لقاء عقد الصلح بمقر الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، حيث شهدت الجلسة مجموعة من النقاشات والتذكير بقيم التسامح والتراحم بين الجانبين للتوفيق بينهما ونزع أي مشاعر للكراهية يمكن استغلالها من أي طرف من الأطراف.

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مجمع البحوث الإسلامية 

ويضم مجمع البحوث الإسلامية لجان للمصالحات تنتشر في جميع محافظات الجمهورية وتمارس عملها بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة لنشر السلم المجتمعي بين الجميع.

 

وفي سياق متصل أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين

 

 ووزارة الأوقاف لأداء خطبة أمس الجمعة في عدد من المساجد في محافظتي: شمال وجنوب سيناء، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالتعاون بين مختلف المؤسسات الدينية ووعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف في التوعية المجتمعية.

 

 خصومات الثار

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.


وأضاف عيَّاد أن القافلة تستهدف التواجد في محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من اللقاءات مع الفئات المجتمعية المختلفة وذلك بعد الانتهاء من خطبة الجمعة في مجموعة من مساجد المدن التي ستتوجه لها القافلة، حيث تناقش هذه اللقاءات مجموعة من المفاهيم والقضايا المجتمعية والفكرية المهمة.

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