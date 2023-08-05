تعرف على المحافظات الأعلى في درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين (فيديو)

استعرضت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، حالة المناخ خلال يومين السبت والأحد، حيث تشهد بعض المحافظات ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على مدار اليوم السبت، وغدًا الأحد.



وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، فضائية ten، أن كافة المحافظات يسودها طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار رطب على المناطق الشمالية، أما خلال فترة الليل فتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة.

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وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، فضائية ten، أن هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة بالجو بفعل تأثير منخفض الهند الموسمي. العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 37 درجة في الظل بينما المحسوسة تسجل بين الـ 40 والـ 41 درجة.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 38

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 41

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 37

6 أكتوبر: 40

بنها: الصغرى 26 والعظمى 37

بنها المحسوسة: 40

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 35

الإسكندرية: المحسوسة: 38

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 34

العلمين الجديدة: المحسوسة: 37

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 34

مطروح: المحسوسة: 37

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 42

سيوة: المحسوسة: 44

كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 37

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 37

الزقازيق: المحسوسة: 40

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

الإسماعيلية: المحسوسة: 41

السويس: الصغرى 25 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41

شرم الشيخ: المحسوسة: 44

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 38

الفيوم: المحسوسة: 40

بني سويف الصغرى 26 والعظمى 39

بني سويف: المحسوسة: 41

المنيا: الصغرى 27 والعظمى 40

المنيا: المحسوسة: 42

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 41

أسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42

سوهاج: المحسوسة: 43

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 31 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44.