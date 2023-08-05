ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

جاء في فضل الدعاء للمسلم بظهر الغيب قوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْل)، وقد ذكر الإمام النووي في شرح هذا الحديث أنّ فضل الدعاء بظهر الغيب أي في غيبة المدعو له يتحقق للمسلم إذا دعا لأخيه المسلم، كما يتحقق له هذا الفضل إذا دعا لجماعة من المسلمين، كما أنّ هذا الفضل يتحقق على الظاهر للمسلم إذا دعا للمسلمين جميعًا، فالله سبحانه وتعالى يستجيب للمسلم الذي يدعو لأخيه، وتتحقق له مثل هذه الاستجابة بفعله هذا.

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ولا شك بإنّ الدعاء للمسلم بظهر الغيب يدل على أنّه متميز عن غيره في أنّه يحب حصول الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه، وامتثالًا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

مسألة في جواز طلب الدعاء من الغير

الأصل في طلب الدعاء من الغير الجواز ولكن ينبغي أن يراعي المسلم في ذلك ما يلي: أن لا يعتاد المسلم على طلب الدعاء من أخيه حتّى لا يتوانى عن الدعاء لنفسه.

أن لا يخشى من حصول العجب والاغترار في نفس الشخص الذي يطلب منه الدعاء.

أن يقصد من طلبه الدعاء من أخيه المسلم أن يتحقق النفع له ولأخيه، لأنّ الملائكة تؤمن على دعاء من يدعو لأخيه بظهر الغيب.

حكم الدعاء على الغير بالشر

لا يجوز الدعاء على المسلمين فيما يضرهم، وذلك أنّه نوع من أنواع الظلم التي لا يستحق أن يعان المسلم فيها، أو يؤمن على دعائه من قبل الملائكة، أما من كان مظلوما فإنّه يجوز له أن يدعو على من ظلمه شريطة أن يكون الدعاء بقدر مظلمته، والأولى له أن يسعى في طلب حقه ممن ظلمه من الجهات المسؤولة، لقوله تعالى (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ).

فضل الدعاء للغير بظهر الغيب



تطييب خاطر الطرف الآخر سواء أكان أخًا، أم صديقًا، أم جارًا، وإدخال المسرة إلى قلبه.

استجابة الدعاء وتوكيل الله سبحانه وتعالى ملكًا في مَن عنده فيقول للداعي: ولك بالمثل، وذلك تصديقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ) [حديث صحيح].

الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياؤها، ومن أحيا سنة محمدية فله أجر من عمل بها لا ينقص من أجره شيئًا، فالنبي كان يدعو لأصحابه وزوجاته وأمته من بعده.

تقوية أواصر المحبة والود بين الطرفين. مبادلة الفعل نفسه من الطرف الآخر، فما من أحد يعلم أنّ فلانًا يدعو له إلا دعا له بالمثل؛ وذلك من باب ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.

استمرار الدعاء بين الطرفين بعد وفاة أحدهما نتيحة تعودهما عليه، والدعاء أبقى للميت الذي لا يملك شيئًا وقد انقطع عمله.

تعويد الداعي على الإخلاص ونفع غيره بلا أجر أو عوض.

دليل قوي على صلاح قلب الداعي وسلامة سريرته من كل حقد، أو غل، أو حسد تجاه الطرف الآخر.

دليل على مكارم الأخلاق وكرم النفس.