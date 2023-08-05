الأحد 06 أغسطس 2023
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سياسة

فريدة النقاش: انقطاع الكهرباء يؤثر على المستثمرين والمواطنين

فريدة النقاش، فيتو
فريدة النقاش، فيتو

الكهرباء، قالت النائبة فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن انقطاع التيار الكهربائى له تأثير من شقين أوله تأثير على المواطنين والأجهزة المنزلية، لافته إلى أن ملايين الأجهزة تخسر من إنقطاع التيار.

 

وأضافت النقاش لـ"فيتو": أن انقطاع الكهرباء تكلفة هائلة على الدولة وعلى المواطنين، مشيرة إلى أن التأثير الآخر على المستثمرين الأجانب مشيرة إلى أن المستثمر يشعر بالخوف من أنه يضع أمواله ويكتشف أنه لا يستطيع العمل، فلابد من حل جذرى تماما لهذا الأمر.

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وأشارت فريدة  النقاش: أن مصر تناست ظاهرة انقطاع الكهرباء منذ فترة من الزمن وبعدها وفجأة بدء الانقطاع يحدث مجددا، لافتة إلى أنه لابد من حل جذرى تماما لهذا الأمر، تعويض أى نقص وخاصة أنها ليست قضية أشخاص لكنها قضية وطن.

 

انقطاع التيار الكهربائى

وفى وقت سابق طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستثناء المحلة الكبرى والمدن الصناعية من انقطاع الكهرباء، وذلك بعدما نشرت رئاسة الوزراء خطة تخفيف الأحمال التي تحدد مواعيد انقطاع الكهرباء، وتضمنها المدن الصناعية.

 

دعم الصناعة الوطنية

وقال البرلسي: "مطلبنا يأتي في إطار حرصنا على دعم الصناعة الوطنية بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير لتحقيق حلم 100 مليار صادرات ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

 

مدينة المحلة الكبرى

وأضاف النائب عن مدينة المحلة الكبرى: "في 31 يوليو 2023 أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، والتي بدأ تنفيذها بدء من الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، في المحافظات المختلفة، مع استثناء محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، ومرسى مطروح لطبيعتهم السياحية، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية".

 

المحافظات السياحية

وتابع البرلسي: "استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا لما أثناء المؤتمر الصحفي المذاع يوم 28 يونيو 2023، يأتي لكون هذه المحافظات مصدرا مهما للدخل، وأحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة، وتخفيف الأحمال عنها يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني".

 

وتابع، "ورغم أن الصناعة هي أساس أي اقتصاد وطني، كونها تساهم في زيادة الصادرات وزيادة النقد الأجنبي، وتساهم كذلك في تقليل الواردات، بما يحافظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، إلا أنه لم يتم استثناء المدن الصناعية من تخفيف الأحمال، بل تم التعامل معها مثلها مثل المراكز أو القرى، رغم تأثير انقطاع التيار الكهربي عن المصانع على الاقتصاد القومي، فعجلة الإنتاج لن تدور إلا بالطاقة"، بحسب ما جاء في طلب النائب.

 

واستشهد البرلسي، بمحافظة الغربية قائلًا إنه "تم استثناء مدينة طنطا من تخفيف الأحمال، بكافة أحيائها، في حين أن مدينة مثل المحلة الكبرى التي عرفت بقلعة الصناعة المصرية، والتي تشهد حاليا إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم ضمن أكبر خطة تطوير تقوم بها الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تصل إلى حوالي 27 مليار جنيه، لم يتم استثناؤها من تخفيف الأحمال".

 

المدن الصناعية التاريخية

وتابع النائب عن حزب التجمع: "إن المدن الصناعية التاريخية في مصر مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وغيرها، تتداخل فيها المساكن مع المصانع، ما من بيت تقريبا فيها إلا وبه مصنع صغير أو مشغل أو غيرها، وبالتالي فإن قطع الكهرباء عن هذه المدن يتسبب في الإضرار بالصناعة ومن ثم التصدير والاقتصاد الوطني".

 

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