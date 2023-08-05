السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 780 طن مخلفات وتسوية طرق خلال حملة نظافة مكبرة بأسيوط

حملات تنظيف الشوارع
حملات تنظيف الشوارع بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة والتجميل بالقري والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة لافتًا إلى رفع 780 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 7 مراكز والقرى التابعة لها فضلًا  عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقًا للامكانات المتاحة.

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

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رفع 780 طن مخلفات 

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية وأبوتيج والبداري وصدفا وساحل سليم وأسيوط بشن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي حيث تم رفع 780 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

تحويل أكبر نقطتي تجميع مخلفات بالقوصية أسيوط لحدائق صديقة للبيئة

رفع 600 طن مخلفات صلبة في حملة نظافة بمراكز أسيوط

 

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