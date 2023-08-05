ننشر تفاصيل وخطة العمل أون لاين من المنازل بتعليم الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تفعيل العمل أون لاين "العمل من المنزل" لتوفير الطاقة الكهربية بديوان المديرية والإدارات والمدارس، يوم الأحد من كل أسبوع.

وأصدر وكيل تعليم الدقهلية تعليماته للإدارت التعليمية والمدارس بتفعيل العمل أون لاين "العمل من المنزل، يوم الأحد من كل أسبوع، على أن يكون التواجد فى الدواوين للأقسام التالية "عضو الحسابات، عضو من الماهيات، عضو من الإجازات، أعضاء شؤون طلبة، مسؤولو المراحل "ابتدائي ؛ إعداى ؛ ثانوى"، عضو ملفات، عضو جزاءات، عضو شؤون قانونية، مسؤول الختم، مسؤول من قسم الإحصاء، مسؤول التنسيق، مسؤول الشؤون المالية والإدارية، عضو من التوجيه المالى والإداري، وباقي الأقسام تعمل من المنزل أون لاين، ويتم الاستدعاء إذا اقتضت الحاجة للعمل.

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واوضح وكيل التعليم أنه بالنسبة للمدارس، يتواجد بالمدرسة، مدير المدارس، والوكلاء وشئون الطلاب والعاملين، ومسؤول الأمن، وباقي الهيئة يكتب أمامها في دفتر الحضور والانصراف عمل أون لاين، ويتم غلق جميع الحجرات غير المستخدمة وإطفاء المراوح والأنوار بها وتستخدم غرفة أو غرفتان حسب الحاجة.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.