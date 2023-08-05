السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

2 مليار دولار إجمالي قيمة صادرات الصناعات الهندسية في النصف الأول من 2023

شريف الصياد؛ فيتو
شريف الصياد؛ فيتو

أعلن  المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% حيث بلغت 339.7 مليون دولار مقارنة بـ 327.6 مليون دولار فى يونيو 2022.

 

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال  يونيو 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من عام  2022 هي، الكابلات بنسبة ارتفاع 53.7% والصناعات الكهربائية والإلكترونية بزيادة 44.1%، وصادرات وسائل النقل حققت ارتفاع 69.4% وصادرات الالآت والمعدات حققت ارتفاع 65.2% وأخيرًا  منتجات تشغيل المعادن حققت زيادة 88.7%.

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أهم  الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها في يونيو 

وحول أهم  الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها في يونيو  2023، في أوروبا ( تركيا -  فرنسا – هولندا - ايطاليا - المانيا– التشيك - بلجيكا ) وفي آسيا ( السعودية – الامارات - لبنان - عمان ) افريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- نيجيريا)

 

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من 2023 بنسبة زيادة 1% حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2022.

 

وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية أطلق الشهر الماضي النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي تعد أكبر وأول بعثة مشتريين في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو،  حيث ركزت البعثة بشكل كبير على السوق الأفريقي، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التي يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.

 

وأطلق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية خلال الربع الثاني من 2023 مشروع تحت عنوان "الطريق إلي كينيا Way to Kenya"، والذي يهدف إلي زيادة الصادرات المصرية الهندسية إلى السوق الكيني في مجال الآلات والمعدات وتشكيل المعادن والأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

 

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن المشروع يستهدف عقد عدد من اللقاءات والزيارات مع أهم المستوردين في كينيا والمهتمين بقطاع الصناعات الهندسية هناك، وذلك لتعريفهم بمميزات المنتج المصري وتنافسيته مع المنتجات الاخرى إضافة إلي مميزات أخرى يمكن الاعتماد عليها في زيادة الصادرات وهو أن السوق الكيني يدخل ضمن إعفاءات الكوميسا ومن ثم يعطي ميزة نسبية للمنتجات المصرية.

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