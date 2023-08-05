السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون بعد قصة حب استمرت 5 سنوات

رامي مالك ولوسي بوينتون،
رامي مالك ولوسي بوينتون، فيتو

رامي مالك، كشفت عدد من التقارير الصحفية، عن انفصال الممثل المصري الأصل العالمي،  رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون، بعد علاقة حب استمرت ٥ سنوات.

 

انفصال  رامي مالك ولوسي بوينتون

وأكد تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية، أن رامي مالك ولوسي بوينتون، انفصلا في هدوء وبدون مشاكل، ويأتي ذلك بعد تكهنات استمرت لعدة أسابيع، خاصة أنه لم يتم رؤية الحبيبين معًا، منذ حفل توزيع جوائز بافتا في لندن في فبراير الماضي.

فيما قال مصدر لصحيفة The Sun، إن رامي مالك صاحب الـ 42 عامًا، ولوسي بوينتون 29 عامًا، ذهبوا في طريقهم المنفصل في وقت سابق من هذا العام.

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فيما شوهد الممثل رامي مالك مؤخرا، وهو يمسك بيد فتاة شقراء غامضة أثناء مغادرته، أحد الفنادق للتوجه إلى حفل بروس سبرينغستين في هايد بارك الشهر الماضي.

 

قصة حب رامي مالك ولوسي بوينتون

وكُشف عن قصة حب رامي مالك ولوسي، بعد ظهورهما معا على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، وهو ما لم يُثر كثيرا من الشكوك  في البداية، فهي بطلة فيلمه "Bohemian Rhapsody"، الذي حصد عنه جائزة أفضل ممثل، في تلك الليلة، ولكن القبلة التي طبعها على شفتيها كان لها معنى آخر، ليكتشف الكثير أن "لوسي بوينتون" لم تؤد فقط دور حبيبة "فريدي ميركوري" في الفيلم فقط، بل أنها حبيبه رامي مالك في  الواقع.

وتبلغ "لوسي" 25 عاما، وهي في الأصل بريطانية، إلا أنها مولودة في مدينة نيويورك الأمريكية.

والتقى الثنائي، للمرة الأولى في 2017 أثناء تصوير فيلم "Bohemian Rhapsody"، في لندن، والذي شهدت كواليس بداية قصة حبهما، حيث كان "مالك" معجبا بها للغاية، وحرص على زيارتها طوال الوقت في لندن.

 وشوهدا بعد ذلك، في موعد لتناول الغداء خلال الصيف، ولكنهما كان دائما يبقيان علاقتهما بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي،  والإعلام.

فيما كان إعلان علاقتهما بشكل رسمي، في حفل مهرجان "بالم سبرينجز" السينمائي، عندما فاز بجائزة عن الفيلم، وقال أثناء استلامه لها: "شكرا لك لوسي بوينتون، لقد كنتي حليفتي، صديقتي وحبيبتي، شكرًا جزيلا لك".

وتعتبر "لوسي" هي العلاقة الثالثة لـ"مالك"، بعد انفصاله عن صديقته الممثلة الأمريكية بورشيا دووبلدي في 2017، ومن قبلها الأرمنية أنجيلا سارافيان.

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