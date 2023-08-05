إيبون موس باكراك يجسد شخصية Silver Surfur بدلا من The Thing في FANTASTIC FOUR

“Fantastic Four”، كشفت تقارير صحفية جديدة، ان استديوهات مارفل اتفقت مع الممثل “إيبون موس-باخراك”، علي تجسيد شخصية Silver Surfur في فيلم ‘FANTASTIC FOUR’ المقبل، بدلا من شخصية The Thing.

إيبون موس باكراك يجسيد شخصية Silver Surfur

وكانت استديوهات مارفل، رشحت الممثل “إيبون"، في البداية، لتجسيد شخصية The Thing، في فيلم ‘FANTASTIC FOUR، قبل أن تستقر في النهاية، علي تجسيده لشخصية Silver Surfur.

فيما تبحث استديوهات مارفل، حاليا، عن ممثل أبيض وممتلئ الجسد لتجسيد شخصية The Thing.

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بطل شخصية Doctor Doom في عالم مارفل

ومن المقرر أن تظهر شخصية Doctor Doom، بنهاية فيلم Fantastic Four، الذي يتم التحضير له حاليا، ضمن حطة أفلام عالم مارفل للأبطال الخارقيين

ولا تزال استديوهات مارڤل، تبحث، الآن عن ممثل ذو شهرة واسعة، لأداء الشخصية داخل عالم مارڤل السينمائي، فيما أبدي الممثل "كيليان ميرفي"، إعجابه بالشخصية، وصرح عن رغبته في ادائها.

أدم درايفر يرفض عالم مارفل

أكد الممثل “أدم درايفر”، في تصريحات صحفية جديدة، أنه هو من قام برفض عرض أستديوهات مارڤل لأداء شخصية Mr Fantastic، بفيلم ‘FANTASTIC FOUR’، وليس العكس.

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وأوضح الممثل الشهير أدم درايفر، أنه رفض تجسيد دور البطل الخارق Mr Fantastic، في فيلم FANTASTIC FOUR، المقبل بسبب سوء سيناريوا الفيلم.

فيما أكد أكثر من مصدر بأن استديوهات مارفل، قامت بطرد الكاتب القديم للفيلم، وبدأت بالفعل في كتابة سيناريوا جديد تمامًا.

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ممثل شخصية The Thing

كشفت تقارير صحفية أن استديوهات مارفل تجري مفاوضات جادة مع الممثل “إيبون موس-باخراك"، لدخول عالمها للأبطال الخارقين.

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل رشحت الممثل “إيبون"، لتجسيد شخصية The Thing، في فيلم ‘FANTASTIC FOUR.

كما طرح اسم الممثلة فانيسا كيربي، للعب دور “سو ستورم”، في فيلم مارفل القادم “Fantastic Four”.

فيما لم تؤكد استديوهات مارفل أو الممثلة فانيسا كيربي، صحة تلك التقارير الصحفية من عدمها، وعند سؤالها حول حقيقة ترشيحها للعب دور البطلة الخارقة “سو ستورم”، قالت فانيسا كيربي:" أتشرف بلعب دور “سو ستورم”..فهي شخصية قوية وجذابة".

وكانت شركة مارفل تواصلت مع الممثلة إيما ستون، لتجسيد شخصية “سو ستورم” في فيلم “Fantastic Four” القادم، وهو ما رحبت به الممثلة، لتنتهي المحادثات بالفشل، بسبب خلافات حول الأجر.

وطلبت إيما ستون 20 مليون دولار، كأجر لها في الفيلم، وهو ما رفضته استديوهات مارفل.

وأعلنت استوديوهات مارفل للأبطال الخارقين، عن بدء تصوير فيلم Fantastic Four، بشكل رسمي بمنتصف شهر يناير من عام ٢٠٢٤.

فيما تحفظت استوديوهات مارڤل، عن إعلان أسماء أبطال فيلم Fantastic Four، في الوقت الحالي، مشيرة إلي أن الإعلان عن الأسماء سيأتي تباعا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت استوديوهات مارفل، أعلنت مؤخرا عن إسناد مهمة إخراج فيلم Fantastic Four، إلى المخرج مات شكمان، والذي بدوره أبدى سعادته بهذا الاختيار، وتحمسه لإخراج النسخة الجديدة من فيلم Fantastic Four.

طرد فيكتوريا ألونسو

في سياق متصل، كشفت صحيفة THR، عن السبب الحقيقي، وراء طرد شركة مارفل لـ فيكتوريا ألونسو، أحد أهم المديرين التنفيذيين في الشركة السينمائية الشهيرة.

وذكر التقرير الصحفي، أن فيلم “ANT-MAN 3”، كاد أن يحتوي على مشهد تلميحي للمثليين جنسيا، ولكن قامت مارڤل بطلب حذف المشهد من رئيسة الـ VFX المطرودة “فيكتوريا ألونسو”، ولكنها قامت بالرفض لأنها مثلية، فقامت مارڤل بحذف المشهد بإستديو خارجي، ثم قاموا بطرد “ألونسو".

رحيل فيكتوريا ألونسو عن مارفل

ورحلت فيكتوريا ألونسو، عن استديوهات مارفل، في خطوة مفاجئة وصادمة، خاصة أنها تعتبر من أعمدة استديوهات مارفل،حيث انضمت ألونسو إلى مارفل في عام 2006 كنائب الرئيس التنفيذي للتأثيرات المرئية وما بعد الإنتاج، وتعمل كمنتج مشارك في عدد من أهم أفلام مارفل للأبطال الخارقين.

وتم اختيارها كواحدة من أكثر النساء اللاتينيات تأثيرًا، عبر مجلة People en Español في عامي 2019 و2020، كما ظهرت في قائمة THR’s Women in Entertainment Power 100 عدة مرات.

رحيل فيكتوريا كان بمثابة تغيير كبير لاستديوهات مارفل، التي لم تنشر بيانًا يشرح السبب وراء رحيل ألونسو.