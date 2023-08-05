الموسم الثاني لمسلسل Loki هو الأقل ميزانية في تاريخ مارڤل

Loki، كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الموسم الثاني من مسلسل Loki، هي الأقل ميزانية في جميع أعمال عالم مارفل للأبطال الخارقيين، سواء في السينما أو التلفزيون.

ميزانية الموسم الثاني لمسلسل Loki

وبلغت ميزانية الموسم الثاني من مسلسل مارفل، 141,3 مليون دولار فقط، وهو مما يجعله صاحب أقل ميزانية في تاريخ جميع أعمال عالم مارڤل.

وكشف تقرير صحفي لمجلة Forbes، أن بسبب ميزانية الموسم الثاني الضئيلة، لم يتم تغيير أي مشهد بالسيناريو، ولم تُقام عمليات إعادة تصوير للموسم، - مقارنة بمسلسل SecretInvasion الذي كلف أستديوهات مارڤل 62 مليون دولار، زوائد بسبب عمليات إعادة تصوير استمرت لمدة ٤ شهور.

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ويعد الموسم الأول من "لوكي" أكثر مسلسلات مارفل مشاهدةً على ديزني+، ويأتي الموسم الثاني حاملًا معه العديد من الأحداث المثيرة حيث ينطلق لوكي، البطل الضال المُلقب بـ “سيد الأذى" في مجموعة جديدة من المغامرات الملحمية مع "سلطة تباين الوقت".

"لوكي" يتحول لشخصية ثنائية الجنس في الموسم الثاني

كشف الممثل توم هيدلستون، أنه سيظهر في الموسم الثاني من مسلسل مارفل LOKI، كشخصية ثنائية الجنس، وهو ما يظهر جزء جديد من شخصية البطل الخارق.

وأوضح توم في تصريحات صحفية، أنه شئ مهم للغاية بالنسبة له، وانه مفيدا جدا للمشاهدين، بأن يعلموا أكثر عن هذا الشئ.

شخصية Kang تظهر في مسلسل loki

كشفت تقارير فنية، عن مشاركة الممثل جوناثان ميجورز، في الموسم الثاني من مسلسل مارفل الشهير Loki.

وأوضحت التقارير، أن الممثل الأسمر سيظهر بشخصية Kang، خلال ثلاثة حلقات، من أصل ٦، وهم عدد حلقات الموسم الثاني من مسلسل Loki.

وبدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل مارفل Loki، في شهر يونيو ٢٠٢٢، في العاصمة البريطانية لندن، علي أن يعرض المسلسل خلال صيف ٢٠٢٣، حصريا علي منصة ديزني بلس.

ويشهد الموسم الثانى من مسلسل Loki، عودة الممثل توم هيدلستون، كما تستعيد صوفيا دي مارتينو دورها كسيلفي.

أبطال مسلسل loki

ويشارك في بطولة مسلسل Loki، كلا من أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وغوغو مباثا رو، ويونومي موساكو، ويوجين كورديرو، ورافائيل كاسال، وتارا سترونج، وكيت ديكي، وليز كار، ونيل إليس، وجوناثان ماجورز، وكي هوي كوان، وأوين ويلسون.

ويقوم بإخراج الحلقات كل من جاستن بنسون وآرون مورهيد ودان ديليو وكسرا فاراهاني، أما الكاتب الرئيسي فهو إريك مارتن.

ويعمل كل من كيفن فيجي وستيفن بروسارد ولويس دي إسبوزيتو وفيكتوريا ألونسو وبراد ويندرباوم وكيفن آر رايت وتوم هيدلستون وجوستين بنسون وآرون مورهيد وإريك مارتن ومايكل والدرون كمنتجين رئيسيين، أما تريفور واترسون فيعمل كمنتج تنفيذي مساعد.

مسلسل مارفل Loki

مسلسل Loki، من إخراج كيت هيرون، التي قامت بـ إخراج الموسم الأول، كما أنها تشارك كمنتجة أيضا خلال الموسم الثاني، فيما يشاركها في إخراج الحلقات الستة للموسم الثاني، كلا من جاستن، وبنسون وآرون مورهيد، فيما تولي كتابة الموسم الثاني للعمل، الكاتب مايكل والدرون.

ويدور مسلسل Loki، حول استئناف البطل لوكي، دوره كإله الشر في سلسلة مارفل، ولكن هذه المرة بطريقة جديدة، حيث يستخدم لـ خدمة مصالح جهة جديدة، وذلك بعد انتهاء دوره في سلسلة أفلام Avengers.