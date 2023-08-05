للمصطافين، اعرف ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت، للمدن الساحلية الآتية "الاسكندرية، العلمين، مطروح، جمصة، رأس البر" المطلة على البحر المتوسط، حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا.



وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة حيث تصل نسبة الرطوبة العظمى 93% والصغرى 63%، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج به إلى من 1: 2 متر ويكون الطقس غائما جزئيا واتجاه الرياح شمالية غربية.

Advertisements



ارتفاع نسب الرطوبة خلال يوليو وأغسطس

وترتفع في شهري يوليو وأغسطس نسب الرطوبة ويعد شهر أغسطس هو الأعلي رطوبة علي الإطلاق خلال العام لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية والقاهرة 80% وهذه النسبة تزيد من الاحساس بحرارة الطقس وتأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه.

وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر، وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الاحمر الأعلي إحساسا بالحرارة خلال العام.

وعندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله اكثر عندما يكون حار رطب.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء معتدلا ليلا.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

