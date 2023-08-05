مواعيد مباريات اليوم 5-8-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت الموافق 5 أغسطس العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى السد القطري والشرطة العراقى والهلال السعودي واتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات
سويسرا - إسبانيا الساعة 8:00 صباحا تذاع على beIN Sports HD 1 Premium
اليابان - النرويج الساعة 11:00 ظهرا تذاع على قناة beIN Sports HD 1 Premium
مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية
السد القطري - الشرطة العراقي الساعة:600 مساء تذاع على قناة SSC1 HD
الهلال السعودي - اتحاد جدة الساعة 9:00 مساء تذاع على قناة SSC1 HD
نهائي كأس العراق
القوة الجوية - أربيل الساعة 8:00 مساء
مباريات ودية للأندية استعدادا للموسم القادم
مانشستر يونايتد الإنجليزي - لانس الفرنسى الساعة 2:45 عصرا
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - فيورنتينا الايطالي 5:30 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.