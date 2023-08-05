مواعيد مباريات اليوم 5-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت الموافق 5 أغسطس العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى السد القطري والشرطة العراقى والهلال السعودي واتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات



سويسرا - إسبانيا الساعة 8:00 صباحا تذاع على beIN Sports HD 1 Premium

اليابان - النرويج الساعة 11:00 ظهرا تذاع على قناة beIN Sports HD 1 Premium

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مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية



السد القطري - الشرطة العراقي الساعة:600 مساء تذاع على قناة SSC1 HD

الهلال السعودي - اتحاد جدة الساعة 9:00 مساء تذاع على قناة SSC1 HD

نهائي كأس العراق



القوة الجوية - أربيل الساعة 8:00 مساء

مباريات ودية للأندية استعدادا للموسم القادم



مانشستر يونايتد الإنجليزي - لانس الفرنسى الساعة 2:45 عصرا

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - فيورنتينا الايطالي 5:30 مساء