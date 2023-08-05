السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

دورة تدريبية لطلاب جامعة الوادي الجديد عن "كيفية عمل دراسة الجدوي"

دورة تدريبية لطلاب
دورة تدريبية لطلاب جامعة الوادي الجديد

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، دورة تدريبية عن " كيفية عمل دراسة الجدوي " ضمن مبادرة الطالب المنتج التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتدريب إسماعيل عبد الغافر مسئول المشروعات الصغيرة بجهاز المشروعات.


وتهدف هذه الدراسة إلى فحص جميع المعايير التي تمكن من تأكيد جدوى فكرة ما، مع مراعاة الجوانب المختلفة (الجانب التجاري، والجدوى الفنية، والجدوى المالية والقانونية، إلخ).

Advertisements

والغرض من عمل دراسة جدوى هو تقدير شروط تنفيذ المشروع لضمان قابليته للتطبيق، وتحدد دراسة جدوى المشروع أيضًا المشكلات أو العقبات المحتملة التي قد تعيق نجاحك، ويتم اعداد دراسة الجدوى وفقًا للمشروع المستهدف وجمهور العملاء والمكان وتختلف حسب الاهداف المطلوبة 

 لكى تتمكن من عمل دراسة جدوى للمشروع يجب ان اتباع التالي:

١_دراسة السوق: عبارة عن جمع بيانات ومعلومات من ارض الواقع تخص العملاء المستهدفين والمنافسين.
٢-الجدوى الفنية: تختص هذه الدراسة بتحديد متطلبات تنفيذ المشروع مثل الماكينات والادوات.
٣-دراسة الجدوى المالية: ضمن متطلبات بدء اى مشروع وتحديد التكاليف الكلية له وكذلك الارباحة المتوقعة.
٤-الدراسة الاجتماعية: وهى تهدف لتحديد التكاليف والفوائد الاجتماعية للمشروع وذلك لوضع الحلول ومحاولة تحقيق أقصى منفعة من خلال المشروع.
٥-الدراسة البيئية: يتم تنفيذ هذه الدراسة للتأكد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛيراﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ وﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

كما تم توزيع نموذج لدراسة الجدول وتم تدريب المتدربين على كيفية ملئْه.

و تسعي وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد لتدريب وإعداد الكوادر من المشاركين وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دراسة الجدوى مبادرة الطالب المنتج بجامعة الوادي الجديد وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي التضامن الاجتماعي المشروعات الصغيرة الوادى الجديد جامعة الوادي الجديد

مواد متعلقة

ورش تدريبية للحرف اليدوية بعنوان "كل يوم حرفة جديدة" بجامعة الوادي الجديد

مصرع ثلاثيني في حادث تصادم بالوادي الجديد

إعدام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالوادي الجديد

فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني بتعليم الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

جامعة الوادي الجديد تشارك في ملتقى طلابي بمعهد إعداد القادة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي بسبب تدخلاته الفنية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في سعر عيار 21

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

عبد الحفيظ يسلم تقريره إلى الأهلي بعد قرار توجيه الشكر

Advertisements

منوعات

المزيد

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 5-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم هنا الزاهد وأحمد السعدني، ثنائيات فنية نجحت في تقديم المسلسلات الكوميدية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجزئ إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة عن التلفظ به؟

عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

المزيد
الجريدة الرسمية