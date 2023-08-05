دورة تدريبية لطلاب جامعة الوادي الجديد عن "كيفية عمل دراسة الجدوي"

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، دورة تدريبية عن " كيفية عمل دراسة الجدوي " ضمن مبادرة الطالب المنتج التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتدريب إسماعيل عبد الغافر مسئول المشروعات الصغيرة بجهاز المشروعات.



وتهدف هذه الدراسة إلى فحص جميع المعايير التي تمكن من تأكيد جدوى فكرة ما، مع مراعاة الجوانب المختلفة (الجانب التجاري، والجدوى الفنية، والجدوى المالية والقانونية، إلخ).

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والغرض من عمل دراسة جدوى هو تقدير شروط تنفيذ المشروع لضمان قابليته للتطبيق، وتحدد دراسة جدوى المشروع أيضًا المشكلات أو العقبات المحتملة التي قد تعيق نجاحك، ويتم اعداد دراسة الجدوى وفقًا للمشروع المستهدف وجمهور العملاء والمكان وتختلف حسب الاهداف المطلوبة

لكى تتمكن من عمل دراسة جدوى للمشروع يجب ان اتباع التالي:

١_دراسة السوق: عبارة عن جمع بيانات ومعلومات من ارض الواقع تخص العملاء المستهدفين والمنافسين.

٢-الجدوى الفنية: تختص هذه الدراسة بتحديد متطلبات تنفيذ المشروع مثل الماكينات والادوات.

٣-دراسة الجدوى المالية: ضمن متطلبات بدء اى مشروع وتحديد التكاليف الكلية له وكذلك الارباحة المتوقعة.

٤-الدراسة الاجتماعية: وهى تهدف لتحديد التكاليف والفوائد الاجتماعية للمشروع وذلك لوضع الحلول ومحاولة تحقيق أقصى منفعة من خلال المشروع.

٥-الدراسة البيئية: يتم تنفيذ هذه الدراسة للتأكد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛيراﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ وﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

كما تم توزيع نموذج لدراسة الجدول وتم تدريب المتدربين على كيفية ملئْه.

و تسعي وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد لتدريب وإعداد الكوادر من المشاركين وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

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