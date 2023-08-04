المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية (فيديو)

المصري البورسعيدي، أعلن نادي المصري البورسعيدي بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب سمير فكري قادما من صفوف فريق الداخلية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لتقديم اللاعب سمير فكرى وعلق عليه قائلا:: "سمير فكرى مصراوي".

شاهد الفيديو من هنا

من ناحية أخرى تقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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وطالبت إدارة المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.



واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا وغاليا من أنياب فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبي.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلعبا وقت إضافي على شوطين ينجح خلاله الأهلي في إحراز هدف الفوز.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 96 من المباراة، عن طريق مران حمدي الذي قابل كرة عرضية برأسية رائعة.

وتعادل الأهلي من ركلة جزاء أحرزها علي معلول في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

.فيما جاء هدف الفوز من تمريرة من أفشة وصلت عند قندوسي سددها أرضية من على حدود منطقة الجزاء مرت على يسار جاد إلى داخل الشباك في الدقيقة 108.

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

في الدقيقة 62 من عمر المباراة، جاءت تمريرة من تاو إلى ديانج الذي سددها لكنها ذهبت أمام المرمى ووصلت عند الشحات الذي سددها بصورة سيئة على يمين جاد إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 68 جاءت تسديدة أرضية من أحمد قندوسي تصدى لها محمود جاد حارس المصري.

وفي الدقيقة 72 جاءت عرضية من الجانب الأيمن للأهلي وصلت عند معلول سددها أرضية تمر على يسار حارس المصري جاد إلى خارج الملعب.