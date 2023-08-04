السوبر الهولندي، ايندهوفن يتوج باللقب بعد الفوز على فينورد

السوبر الهولندي، توج فريق آيندهوفن بلقب كأس السوبر الهولندي بعد الفوز على فريق فينورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وسجل هدف الفوز لاعبه نوا لانج لاعب فريق آيندهوفن في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

ويعد لقب كأس السوبر هو الرابع عشر والثالث على التوالي لفريق آيندهوفن.وحصد آيندهوفن على لقب السوبر في نسختي 2022 و2021.

وتوج المدرب الجديد بيتر بوش على أول ألقابه مع آيندهوفن بعدما تولى قيادة الفريق خلفا لرود فان نستلروي في شهر يونيو الماضي.

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فاز نادي فينورد على ضيفه جو أهيد إيجلز 3/0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

ليضمن فريق فينورد التتويج ببطولة الدوري الهولندي للموسم الحالي قبل جولتين من النهاية

وكان فينورد، توج بلقب الدوري الهولندي للمرة 16 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2016/2017.

فينورد بطلا للدوري الهولندي

ورفع فينورد رصيده بذلك إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن آيندهوفن صاحب المركز الثاني، الذي يلعب في وقت لاحق مع فورتونا سيتارد، ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما تجمد رصيد جو أهيد إيجلز عند 37 نقطة، في المركز الحادي عشر.

أهداف مباراة فينورد وجو أهيد إيجلز

وتقدم فينورد عن طريق أسامة إدريسي في الدقيقة 15، قبل أن يضيف سانتياجو خيمنيز الهدف الثاني، في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 54، أكمل إيجور جيلرمي ثلاثية فينورد، ليحقق الفريق فوزا ضمن له التتويج باللقب، قبل جولتين من نهاية الموسم.