اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

اتحاد الكرة، تلقى اتحاد كرة القدم يتلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بإيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الثالثة بسبب شكوى نادى وأدى دجلة بعدم الحصول على حق رعاية إبراهيما نداي.

إنهاء أزمة وقف قيد الزمالك

ويعاني الزمالك من وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق والتي تقدر بمليون ونصف دولار، كما أن فيفا أخطر اتحاد الكرة بوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

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وتسعى إدارة الزمالك لحل تلك الأزمة سريعا من أجل التعاقد مع صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الإدارة جمعت جزءا كبيرا من الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والغاني بنجامين أشيمبونج.

وتابع المصدر أن الإدارة ستدفع الغرامة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعني السماح بقيد الصفقات الجديدة بشكل طبيعي.

الراتب المتأخر لـ أوسوريو ولاعبي الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الأزمة التالية التي يسعى الزمالك لحلها هي المستحقات المتأخرة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، واللاعبين.

وقال المصدر أن خوان كارلوس أوسوريو بالفعل لم يتقاضى راتب آخر شهرين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وتابع المصدر: أوسوريو تحدث مع مسئولي الزمالك واستفسر منهم على سبب تأخر الراتب لمدة شهرين.

وأضاف المصدر: "أوسوريو لم يطلب الرحيل، ولكن أزمة الراتب قد تتسبب في رحيله في أي وقت".

وأتم المصدر:"إدارة الزمالك تحاول حاليا تدبير راتب أوسوريو، كما أن الإدارة تعمل أيضا على تجميع قيمة الغرامة الموقعة من فيفا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب شيكابالا".

غادرت في الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار الطائف عائدة إلى القاهرة في رحلة تستغرق ساعتين، عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات.

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مبارتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

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ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

حيث أكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.