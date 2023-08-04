السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة دهس شابا بمنشأة القناطر

إجراء تحليل مخدرات
إجراء تحليل مخدرات لسائق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق سيارة للطب الشرعي لسحب عينة منه وإجراء تحليل مخدرات بعدما دهس شابا فى العقد الثالث من عمره أثناء عبوره الطريق بـمنطقة منشأة القناطر.


حادث منشأة القناطر اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد وجود مصادمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى الفور أنتقل المباحث لمكان الواقعة.

حادث منشأة القناطر

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب فى العقد الطريق بمنشأة القناطر صدمته سيارة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حوادث السيارات على الطرق


بلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

 

العنصر البشري


وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

 

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