السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

الزملوط: الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بحضور المهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد؛ وذلك لبحث موقف المشروعات المُنفذة بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق على الانتهاء من استلام الشركة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الداخلة منتصف شهر سبتمبر القادم، وتوفير مقر إداري ومركز لخدمة العملاء بالمركز؛ لتيسير أداء الخدمة للمواطنين.

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كما تناول اللقاء تأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة أبو طرطور في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة لوحدة محلية قروية ومجتمع عمراني متكامل الخدمات.

كما وجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات نقل تبعية العاملين  للشركة لتحقيق الاستقرار الوظيفي، ودفع معدلات التنفيذ للأعمال المتبقية بمشروعات توصيل مياه الشرب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوادى الجديد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مجلس إدارة شركة مياه الشرب

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