السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كريستوفر نولان يتفوق علي مارتن سكورسيزي وستانلي كوبريك في قائمة IMDb

كريستوفر نولان، فيتو
كريستوفر نولان، فيتو

كريستوفر نولان، تفوق المخرج الشهير، علي عملاقة الإخراج في هوليوود، مارتن سكورسيزي، وستانلي كوبريك، في قائمة IMDb.

كريستوفر نولان يتصدر قائمة IMDb

 وحقق مخرج فيلم القنبلة الذرية Oppenheimer، إنجاز كبيرا، حيث أصبح الآن هو أكثر مخرج أفلامه تدخل ضمن قائمة IMDb، لأفضل 250 فيلم في التاريخ، برصيد 8 أفلام متفوقًا، على كلًا من مارتن سكورسيزي، وستانلي كوبريك اللذان لديهم 7 أفلام في القائمة.

كما أن لدي كويستوفر نولان، ٤ أفلام ضمن قائمة أفضل ٣٠ فيلم علي موقع التقييمات الرسمي العالمي IMDb، وهي The Dark Knight  ،Inception،Interstellar  ،Oppenheimer.

Advertisements

للمرة الثانية هجوم علي فيلم Oppenheimer

تعرض فيلم القنبلة الذرية، للمخرج كريستوفر نولان، لهجوم من النقاد وعدد من الجماهير، للمرة الثانية، بعد عرضه في صالات السينما.

وتعرض فيلم Oppenheimer، للهجوم، بسبب تأخر حديث الممثلات، حيث استغرق الأمر 20 دقيقة حتى تتحدث إمرأة في الفيلم، وهو ما جعل البعض ينتقد الفيلم، ويتهمه بأنه يتجاهل النساء.

خطأ تاريخي في فيلم Oppenheimer

 اكتشف عدد من النقاد والجمهور، خطأ فادحًا، في فيلم القنبلة الذرية "Oppenheimer"،  إذ ظهر أشخاص في أحد مشاهد الفيلم، وهم يرفعون علم أمريكا بـ50 نجمة، وذلك في عام 1945 طبقًا لأحداث الفيلم، في حين أن حينها كان العلم الأمريكي يحتوي على 48 نجمة فقط.

 

Image

إيرادات فيلم Oppenheimer

وحقق فيلم القنبلة الذرية، إيرادات تجاوزت 33 مليون دولار في اليوم الأول لعرضه بتاريخ ٢٠ يوليو، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تتجاوز 77 مليون دولار، مع حلول نهاية الأسبوع الجاري، هو ما يعد أعلى فيلم يحمل التصنيف R، يحقق هذه الإيرادات منذ جائحة كورونا.

Advertisement

هجوم على صناع فيلم OPPENHEIMER

تعرض فيلم المخرج كريستوفر نولان، لهجوم كبير من قبل عدد من المواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم وجود، أي ممثل ذو بشرة سمراء، ضمن طاقم عمل الفيلم.

ونشر مهاجمو الفيلم، صورة تجمع، جميع طاقم العمل، الذين ينتمون جميعًا لأصحاب البشرة البيضاء.

ومن جانبهم، لم يعلق أي شخص من صناع فيلم Oppenheimer على الأمر حتى الآن.

Image

اعتزال كريستوفر نولان

فيما كسر مخرج فيلم القنبلة الذرية، كريستوفر نولان الصمت، وتحدث حول الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، والتي تفيد باعتزاله الفن بعد إخراجه لفيلم Oppenheimer.

وأجاب المخرج "كريستوفر نولان، عندما سُئل المخرج، خلال تصريحات صحفية، عما إذا كان يخطط لاتباع طريقة، كل من المخرجان، "كوينتن تارانتينو"، و"مارتن سكورسيزي" في الاعتزال المبكر أو الاستمرار في صنع الأفلام حتى النهاية، قائلًا: “أفهم كلا الوجهتين.. وأنه من الإدمان سرد القصص في السينما، حيث يصعب تخيل التوقف بشكل طوعي عن فعل ذلك”.

وأضاف: "أفهم الرغبة في الحفاظ على سمعة مثالية مثل هذين المخرجين الرائعين، لكن أيضًا، لا أريد أن أفوت أي فرصة للاستمرار في عمل ما أحبه".

تقييمات فيلم OPPENHEIMER

وحصل فيلم المخرج كريستوفر نولان، على تقييم مثالي على موقع Letterboxd الشهير، ونجح الفيلم في حصد العلامة الكاملة على الموقع، وهي ٥ نجمات، وهو ما يعد بداية مبشرة جدا للفيلم.

العرض العالمي لفيلم OPPENHEIMER

وأقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية “لندن” العرض العالمي الثاني لفيلم القنبلة الذرية OPPENHEIMER للمخرج كريستوفر نولان، وذلك بعد يوم من العرض الأول في لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور أبطال العمل وعدد من نجوم هوليوود.

واستبدل مخرج ومنتج العمل كريستوفر نولان، السجادة الحمراء الشهيرة بالعروض الخاصة، لسجادة سوداء، لتتماشى مع القصة الكارثية التي يتناولها الفيلم، وهي القنبلة الذرية.

فيلم Oppenheimer

وينتمي فيلم Oppenheimer لنوعية أفلام السيرة الذاتية، ويرصد حياة عالم الفيزياء النظرية، ومخترع القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية جي روبرت أوبنهايمر، وهو من إخراج كريستوفر نولان، ومن بطولة الممثل الشهير كيليان مورفي.

وعرض فيلم Oppenheimer في صالات السينما بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٣، ويضم الفيلم عددًا من نجوم هوليوود، أبرزهم الممثل مات ديمون، وفلورنس بوج، والممثل المصري العالمي رامي مالك، وإميلي بلانت، جاري أولدمان، ودين ديهان، وكينيث براناج، ماثيو مودين، كيسي أفليك، ألدن إرينريتش، جيسون كلارك.

روبرت داوني جونير وفيلم Oppenheimer

وكشف الممثل روبرت داوني جونيور، في تصريحات صحفية، أنه شعر بقلق كبير، من تأثير وجوده لمدة عقد من الزمن في أفلام عالم مارفل السينمائي، على مهاراته التمثيلية أثناء تصوير فيلمه الجديد "أوبنهايمر Oppenheimer".

وأوضح الممثل الشهير، أن مشاركته في فيلم ضخم وهام، مثل Oppenheimer أعاد له الثقة بقدراته التمثيلية، ونزع إحساس الخوف والقلق من داخله.

إيرادات فيلم OPPENHEIMER تتخطى حاجز الـ 350 مليون دولار

حفيد مخترع القنبلة الذرية ينتقد فيلم Oppenheimer

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اعتزال كريستوفر نولان المخرج الأمريكي كريستوفر نولان كريستوفر نولان كريستوفر نولان قائمة IMBA كريستوفر نولان IMDB

مواد متعلقة

كريستوفر نولان، هل يعتزل المخرج العالمي بعد فيلم Oppenheimer

كريستوفر نولان غاضب من إطلاق فيلم باربي في نفس موعد OPPENHEIMER

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية