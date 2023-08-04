مبادرة "محو الأمية" بالتنسيقية تبحث تعزيز التعاون مع محافظ بني سويف

بحث وفد من مبادرة "محو الأمية" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وقيادات المحافظة، تعزيز التعاون وتضافر الجهود بشأن ربط تحقيق محو الأمية بالتنمية الشاملة لقرية الهرم وعزبة أبو النور فى الواسطى.

بدوره، أكد محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم، أن تنفيذ جهود محو الأمية بقرية الهرم وعزبة أبو النور سيعمل على خلق نموذج للتنمية الشاملة والمستدامة للقرية في مختلف المجالات.

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وقال غنيم، إن تلك الجهود ستعمل على تحسين جودة الحياة لأهالي القرية، وذلك من خلال تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني ومبادرة محو الأمية بالتنسيقية، كما يمكن أن يتم تعميم هذا النموذج بالمحافظات الأخرى.

وخلال اللقاء تم استعراض الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من المحافظة، ومنها محو الأمية لأكثر من ١٠٠٠ مواطن من خلال هيئة تعليم الكبار، وتنفيذ العديد من القوافل العلاجية المجانية تحت إشراف مديرية الصحة، كما تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتدريب السيدات على بعض الحرف اليدوية، إضافة إلى استخراج ١٢٠٠ بطاقة رقم قومي بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية.

ووجه بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع المعنيين من الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بإعداد حصر ودراسة لكافة الإسهامات التي يمكن تقديمها للمشاركة في تحقيق تنمية مستدامة بقرية الهرم وعزبة أبو النور.

ودعا حبش، إلى ضرورة تكامل وتضافر الجهود لتنفيذ الرؤى والخطط المستقبلية التنموية لتحويل القرية إلى نموذج يتم الاسترشاد به في جميع القرى بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحافظة بني سويف، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع معدلات الثقافة والتوعية والمشاركة المجتمعية لتعزيز فرص التنمية بالمحافظة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، ومسؤولة مبادرة تنمية الصعيد، وحسام الجمل، مسؤول المبادرة، ومؤمن سيد، ومازن شقوير، وأحمد المنوفي، وهند رحومة، وبسمة سعيد، وحنان جوهر، ومحمد خالد، أعضاء التنسيقية.

كما حضر من جانب محافظة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، وحمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، ونهى محمد مديرة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالمحافظة، إضافة إلى وكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والعمل، ومسؤولي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، وهيئة تعليم الكبار وتنمية القرية، وبعض مديري جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

جدير بالذكر أن "محو الأمية" إحدى مبادرات مشروع العدالة الثقافية، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب ضمن استراتيجيتها لعام 2022، وذلك إلى جانب مبادرات قصور الثقافة، ومكافحة الإدمان، وأطفال الشوارع.