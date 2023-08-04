حمامات كليوباترا، حكاية أشهر قصة تجذب المصطافين لزيارة مطروح (صور وفيديو)
كانت حمامات كليوباترا شاهدة على قصة حب أسطورية، أبطالها الملكة كليوباترا آخر ملوك دولة البطالمة في مصر، والقائد الروماني أنطونيوس حاكم القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية.
وبحسب ما ذكرته بعض الروايات، فإنه عقب مقتل يوليوس قيصر حاكم روما، دعت الملكة أنطونيوس لزيارة مصر، فأعجب بالملكة وتزوجها، وكانت الملكة تستخدم هذا الحمام للاستحمام بمياه البحر بعيدا عن الأعين، لذلك سمى باسمها حتى هذا الوقت.
ويعد شاطئ وحمام كليوباترا أكثر الأماكن التي يقبل عليها المصطافون كل عام، وذلك لتوثيق زياراتهم إلى مدينة مرسى مطروح بالتقاط الصور التذكارية في الشاطئ، وبجانب حمامات الملكة كليوباترا ملكة مصر السابعة.
وقبل إنشاء الممشى الزجاجي بطول 68 مترا وباتساع 4 أمتار، كان المصطافون يعانون ويتزحلقون على الصخور، حتى يصلوا لتلك الحمامات للتمتع بمياهها الدافئة، والتقاط الصور التذكارية.
والجدير ذكره أن سعر تذكرة الدخول لحمامات كليوباترا هو 10 جنيهات فقط، وسعر المواصلات للشاطئ 7 جنيهات للذهاب و10 جنيهات للعودة.
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