سيلينا جوميز تصور الموسم الخامس من برنامجها "Selena + Chef" (صور)

سيلينا جوميز ، بدأت المغنية والممثلة الشهيرة، تصوير أولي حلقات الموسم الخامس من برنامجها الناجح، "Selena + Chef"، وذلك بعد نجاح الأربع مواسم السابقة للمسلسل.

الموسم الخامس من برنامج "Selena + Chef"

ونشرت سيلينا جوميز، عدد من الصور لها من كواليس، تصوير أولي حلقات الموسم الخامس من برنامج "Selena + Chef"، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا أبيض اللون، وتستعد للطبخ في مطبخ منزلها، حيث يتم تصوي البرنامج، المتخصص في تقديم أشهي وصفات الطبخ، ويعرض علي قنوات HBO MAX.

سيلينا تلغي متابعة زين مالك

في خطوة غريبة ومفاجأة ألغت، النجمة الشهيرة، متابعة المغني زين مالك، وعارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد، بالإضافة للمغنية دوا ليبا، من متابعتهم علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” في نفس التوقيت.

وتسأل العديد من متابعي سيلينا جوميز، عن سبب هذا التصرف، خاصة أن في الشهور الأخيرة، شهدت بداية علاقة عاطفية بين سيلينا وزين مالك، وباركتها جيجي حديد، حبيبته السابقة ووالدة ابنته الوحيدة.

ليدي جاجا تدعم سيلينا جوميز

وتلقت النجمة الأمريكية، دعما ومساندة من ليدي جاجا، بعد الهجوم والتنمر التي واجهته مؤخرا، بسبب زيادة وزنها.

وكتبت ليدي جاجا، تغريدة موجهة لسيلينا جوميز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة:" أنتي جميلة من الداخل والخارج..أنتي واحدة من نسائي المفضلات على الأرض".

وكانت سيلينا جومير، تحدثت عن الانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد زيادة وزنها بشكل كبير، خلال بث مباشر عبر حسابها علي موقع الفيديوهات “TikTok ”.

سيلينا جوميز تتحدث عن مشكلة وزنها

وقالت سيلينا جوميز، "أنا ليست عارضة أزياء ولن أكون أبدًا"، وطلبت من منتقديها أن يرحلوا، إذا لم يعجبهم ذلك.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، أن دواء الذئبة الذي تتناوله، يؤدي إلى تقلبات شديدة في الوزن، قائلة:"عندما أتناول الدواء، أميل إلى حمل الكثير من وزن الماء، وهذا يحدث بشكل طبيعي للغاية، وعندما أتوقف عن عنه، أميل إلى فقدان الوزن نوعًا ما، لكنني أفضل كثيرًا أن أكون بصحة جيدة، وأعتني بنفسي، أدويتي مهمة، وأعتقد أنها تساعدني".



وتابعت سيلينا: “أردت فقط أن أقول وأشجع أي شخص، يشعر بأي نوع من العار، لما يمرون به بالضبط، ولا أحد يعرف القصة الحقيقية”.

سيلينا جوميز منتجة

كشفت تقارير صحفية، أن النجمة الأمريكية الشهيرة، تنوي اقتحام عالم الإنتاج بقوة خاصة بعد تجربتها الناجحة في مسلسل "Only Murders in The Building".

وذكر التقرير الصحفي أن سيلينا جوميز، اتفقت مع الكاتب والمخرج الشهير جوردان بيل، علي التعاونفي إنتاج مسلسل جديد.

المسلسل الجديد التي تنوي سيلينا جوميز العمل عليه، مستند على رواية شهيرة بعنوان "Coyote".

يذكر أن سيلينا جوميز شاركت في إنتاج أحدي حلقات الموسم الثاني من مسلسل "Only Murders in The Building"، الذي حقق نجاحا كبيرا، ليجدد لموسم ثالث.

هدية آيفون من سيلينا جوميز

أهدت سيلينا جوميز أحد أفراد طاقم عمل مسلسلها "Only Murders in The Building"، هاتف آيفون جديد، كهدية، وذلك بعد تعرضه للسخرية، من قبل عدد من زملائه في موقع التصوير، بسبب إمتلاكه هاتف قديم، كما التقطت معه صوره سيلفي من هاتفه الجديد.

وتصور سيلينا جوميز في الوقت الحالي، الجزء الثالث من مسلسلها الشهير "Only Murders in The Building"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني، والذي عرض في منتصف العام الماضي.