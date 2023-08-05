السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

قانون المواريث، تعرف على إثبات الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

حكم القانون فى قضايا
حكم القانون فى قضايا الارث،فيتو

قانون المواريث، من القضايا الشائكة في مصر «المواريث» الصراعات الدامية بين البيت الواحد، الأسرة، الأخوات، والأبناء، مئات القضايا التي تتخطى أحيانا بوابة القضاء وينتج عنها جرائم غريبة على المجتمع المصري، ومن هنا جاءت تعديلات قانون المواريث برقم 219 لسنة 2017 لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 حدد قانون المواريث الأماكن التى يتم فيها إثبات جريمة عدم تسليم الميراث. 
 

عقوبة عدم تسليم الميراث
 

قانون المواريث، نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
 

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يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية

 

قانون المواريث، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
 

 

الصلح بعد انقضاء الدعوى 
 

 

لم تترك تعديلات قانون المواريث قضية الصلح في هذه الخلافات دون تشريع من أجل ترغيب المتخاصمين في الصلح الذاتي وإنهاء مشكلاتهم داخل البيت الواحد، ولهذا أقرت الصلح الذي يصل إليه المتخاصمون حتى لو فصل في الدعوى وأصبح الحكم باتًّا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.


ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر في حقوق المضرور من الجريمة.

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قانون المواريث جريمة عدم تسليم الميراث عقوبة عدم تسليم الميراث الصلح فى دعوى الميراث

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