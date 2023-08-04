كل ما تريد معرفته عن محمد شحاتة صفقة الزمالك المنتظرة

يسعى مسئولو نادي الزمالك للتعاقد مع محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم خط الوسط.

وفي السطور التالية نعرض أرقام محمد شحاتة صفقة الزمالك المحتملة مع طلائع الجيش.

محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش

يعد محمد شحاتة من مواليد 2001 أي يبلغ من العمر 21 عاما، وهو أحد أهم الركائز الأساسية في طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي.

خاض محمد شحاتة 30 مباراة مع طلائع الجيش في الموسم الماضي بواقع 29 مباراة في الدوري المصري ومباراة في البطولة العربية، بواقع 1350 دقيقة في جميع البطولات سجل خلالها هدفا وحيدا.

وفي الإجمالي خاض محمد شحاتة 111 مباراة مع طلائع الجيش في جميع البطولات بواقع 3049 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف فقط.

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

ومن ناحية أخرى انتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعدما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات.

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مبارتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

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ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

حيث أكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب ( 7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

إبراهيما نداي يستبدل قميصه مع مواطنه ساديو ماني

حرص السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك على استبدال قميصه مع مواطنة ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي وذلك بعد انتهاء مباراتهما في البطولة العربية.

ونشر إبراهيما نداي صورته مع ماني عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب: "الحمد لله، انتهت المغامرة، لكن الحياة تستمر، شكرا ساديو ماني".