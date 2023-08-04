وفاة طفل إثر إصابته بأزمة قلبية في المنيا

لفظ طفل عمره 10 سنوات أنفاسه الأخيره، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره لحفل زفاف في مركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة العامة التي باشرت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة "عمر.ا" 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ومقيم بإحدى قري مركز العدوة، شمال المنيا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف.

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انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، حيث تم نقل جثة التلميذ إلي مشرحة مستشفي العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وإعداد تقرير طبي بكيفية ووقت حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة إلي الأهلية للدفن.

