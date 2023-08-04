السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

الحكم في عدم دستورية قانون الخدمة المدنية، غدٱ

المحكمة الدستورية،فيتو
المحكمة الدستورية،فيتو

تصدر  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدٱ السبت  الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.     

 

الخدمة المدنية 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية.

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وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".

رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

وفى سياق آخر استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد ضم كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور  محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور  عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور  طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار  خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصب رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
 

جاء ذلك بحضور كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة: المستشار أحمد حسين عرفة،والمستشار جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت، والمستشار رفعت محمد المحلاوي، والمستشار رجب محمد الموزي، والمستشار مصطفى عراقي ابو العينين
والمستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام.

 

وحضر اللقاء السادة المستشارون نواب رئيس الهيئة:
المستشار خالد زين الدين  رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشار  أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.



وخلال اللقاء، أكد المستشار  بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به قضايا الدولة، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار  مسعد عبد المقصود في قيادة هيئة قضايا الدولة، كأعرق هيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
 


ومن جانبه، عَبّرَ رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

 

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