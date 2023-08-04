السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

حصول 8 مدارس ورياض أطفال ببني سويف على شهادة جودة التعليم

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن حصول 8 مدارس ورياض أطفال ببني سويف على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء.

حيث ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التقرير الوارد من  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "قطاع التعليم قبل الجامعي" والذي تضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال، عقب صدور قرارات بشأنها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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وأشار "محمد عبد التواب" وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أبرز معايير  اعتماد المنشآت التعليمية وتشمل: القدرة المؤسسية والرؤية والرسالة والقيادة والحوكمة والموارد البشرية والمادية والمشاركة المجتمعية وضمان الجودة و المساءلة والفاعلية التعليمية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة بكافة المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية.

وأشاد وكيل الوزارة، بالجهود المبذولة من إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والإدارات التعليمية موجها التهنئة للمدارس وروضات الأطفال الحاصلة على  شهادة الاعتماد، مطالبًا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في جميع مدارس بني سويف.

من جهتها أضافت هويدا عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية، أن الهيئة واقفت على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد 8  منشآت: 2 مدرسة "ابتدائي وثانوي 6 روضات أطفال، وهي: مدرسة بني هاني الابتدائية المشتركة بإهناسبا، ومدرسة أحمد زويل الثانوية بالفنت فى الفشن، روضة ببا الرسمية لغات، وروضة دشطوط المجمعة 2 وروضة عمر بن الخطاب الابتدائية بسربو في سمسطا، وروضة مدرسة علي راغب ببني سويف، وروضة مدرسة منشأة الأمراء الابتدائية 2 بإهناسيا، روضة الحومة الابتدائية الجديدة بالواسطى.

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