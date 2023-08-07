دينا صبحي: هل يتأثر القطاع المالي غير المصرفي بقرارات البنك المركزي؟

جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، مخالفًا لتوقعات عدد كبير من الخبراء الذين توقعوا تثبيت الفائدة إلا أن عددًا قليلًا من الخبراء كان يتوقع رفع أسعار الفائدة لعدة أسباب يرون فيها أمرا وجيها وضرورة تفرض نفسها.

وخلال السطور التالية ستجيب دينا صبحى خبيرة أسواق المال، عن السؤال الذي طرح نفسه مؤخرا خلال الساعات الماضية هل يتأثر القطاع المالي غير المصرفي بقرارات البنك المركزي؟

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مؤشرات، فيتو

لا يوجد أي تأثير على القطاع المالي غير المصرفي

ومن جانبها قالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: لا يوجد له أي تأثير نهائي، ولكن هناك من يستغل رفع الفائدة، ويحاول إغراق السوق فى بدايه الجلسة من الأحد، ولكن هذه المره من الممكن ان ينتابها بعض من الصعوبة بسبب قوة سهم بلتون والسيولة القوية به، كما جاء القرار بالزيادة في أسعار الفائدة نظرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة، ومن المنطقي أن يكون التأثير في مؤشرات البورصة المصرية ضبابيًّا نظرًا لاعتماد سوق الأوراق المالية على إستراتيجيات وفلسفات خاصة تمكنه من التكيف مع الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية.

الجدير بالذكر قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأقل توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة غير مؤثر، مشيرة إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار.