تفاصيل طرح محال تجارية للبيع بالمزاد العلني

يعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح (۱۳) محلا تجاريا و (۲) صيدلية بمساحات تتراوح من ( ٢٥م إلى ۱۰۱م) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بالشروط الآتية:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ (۲۹۹ج) مائتان وتسعة وتسعون جنيها لا غير لكل محل أو صيدلية وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٢١ ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ ٢٥٠٠٠ج. خمسة وعشرون ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال سداد مصاريف ادارية من القيمة البيعية الاجمالية الراسي بها المزاد ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية.

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وقد انضمت مدينة 6 أكتوبر إلى برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تضع المدينة تحسين حياة المواطنين على قائمة أولوياتها. بالإضافة إلى ذلك،تبذل المدينة الجهد لتقلل من تلوث الهواء، ولتعزز من استدامة توفر المياه، وتقليل الضوضاء حيث إن للمدن الخضراء دور كبير في الحد من تأثيرات التغير المناخي وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. كما أن للبيئة الخضراء تأثير إيجابي على النواحي الصحية والروابط الاجتماعية لسكان المدن.

وسيتم التحول الأخضر للمدن من خلال إدارة القطاعات الرئيسية فيها وهي: الطاقة، والمباني، والنقل، واستخدام الأراضي، وإدارة المخلفات الصلبة، والصناعة، والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال وضع خطة عمل المدن الخضراء للقطاعات المذكورة ولكن سيتم تعزيزها من خلال سلوكيات الناس والتزامهم بالممارسات المستدامة.

وقد شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، المُنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان، حول "مبادرة المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حلول مرنة لمدن المستقبل"، إلى جانب لين أوجرادي، نائب رئيس سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونانديتا بارشاد، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك، وتيري دياو، الشريك المؤسس لشركة Meridiam، وإريكنون تورديموف، محافظ مدينة سمرقند، وكاثرين وركمان، رئيس قسم الشرق الأوسط بمؤسسة Pincent Masons، والمسكهان سماتلايف، نائب أول رئيس إقليم شرق كازاخستان

مبادرة المدن الخضراء

وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أهمية مبادرة "المدن الخضراء" التي أطلقها البنك وأهمية أن يطلق شركاء التنمية والمؤسسات الدولية مثل تلك المبادرات المبتكرة التي تعزز التواصل وتحفز النمو الشامل والمستدامة، لافتة إلى أن مفهوم المدن الخضراء يدور حول 3 محاور رئيسية وهي السياسات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، وهي مترابطة إلى حد كبير وتتكامل مع بعضها البعض.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه عندما نفكر في المدن الخضراء يتسارع إلى الذهن أهمية السياسات الحكومية وتبني الحكومات للعمل المناخي، والاستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من أجل توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، منوهة بأن مصر بالفعل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تحفز التحول الأخضر في مختلف القطاعات على رأسها النقل والبيئة والبنية التحتية والهيدروجين الأخضر والطاقة، وهي كلها قطاعات متضمنة بالفعل في مفهوم المدن المستدامة والخضراء، كما تعمل مصر على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCsلتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على الترابط الوثيق بين العمل المناخي والمدن على مستوى العالم، وضرورة التنوع في المشروعات المنفذة التي تراعي المعايير البيئية، ولذا نرى التميز في الدول المختلفة حسب الأولويات ففي الحالة المصرية نرى الاستراتيجية التي تنفذها الدولة للتوسع في الموانئ الجافة وبداية ذلك بتنفيذ ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، وخطوط مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المشروعات.