السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي ينعي حرم صالح سليم رئيس النادي الأسبق

الأهلي ينعى حرم صالح
الأهلي ينعى حرم صالح سليم رئيس النادي الأسبق، فيتو

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه في وفاة زوجة صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق.

وقال الأهلي فى بيان رسمي: محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

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وأعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وفاة زينب لطفي زوجة لاعب الأهلي صالح سليم ورئيس النادي الأسبق، ووالدة زوجها خالد صالح سليم، والفنان الراحل هشام صالح سليم.

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وكتبت يسرا قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم".

وتابعت: "تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".


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