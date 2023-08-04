السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بالخطوات، طريقة حظر الإعلانات بواجهة نظام ويندوز 11

ويندوز، فيتو
ويندوز، فيتو

يواجه  الكثير من  مستخدمي نظام تشغيل ويندوز 11 مشكلة  الإعلانات  بواجهة النظام  والتى تشكل إزعاجا لهم، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة حظر  الإعلانات في نظام مايكروسوفت ويندوز 11. 

حظر إعلانات ويندوز 11 

- أبرز خطوة هى تغيير الإعدادات في نظام مايكروسوفت ويندوز 11 من أجل منع  ظهور الإعلانات عبر  فتح تطبيق الإعدادات من قائمة البدء ثم  اختيار الخصوصية والأمان. 

- أسفل قسم أذونات ويندوز يتم الضغط  فوق عام ثم تعطيل خيار دع التطبيقات تعرض لإعلانات مخصصة باستخدام معرف الإعلانات الخاص بي عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

Advertisements

- بعد ذلك يتم وقف خيار أرني المحتوى المقترح في تطبيق الإعدادات عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره ويمكن أيضًا إيقاف تشغيل الخصائص الأخرى الظاهرة في الشاشة نفسها، لأنها تسمح لنظام التشغيل بتتبع النشاط أثناء استخدام الحاسب.

- بعد ذلك يتم الضغط فوق تبويب النظام الظاهر في الجهة اليُسرى من تطبيق الإعدادات ثم اختيار الإشعارات والتمرير إلى الأسفل حتى الوصول  إلى تبويب إعدادات إضافية ثم الضغط فوق السهم الظاهر بجانب اسم التبويب لإظهار الخيارات المتاحة.

-  تعطّيل جميع الخيارات التي ستظهر وبهذه الطريقة سيتوقف ويندوز 11 عن اقتراح طرق أفضل لاستخدام نظام التشغيل ثم  الضغط  فوق تبويب تخصيص الظاهر في الجهة اليُسرى من تطبيق الإعدادات ثم اختيار استخدام الجهاز  من القائمة التي ستظهر في الجهة اليُمنى.

- بعد ذلك يتم تعطّيل جميع الخيارات المدرجة في هذه الصفحة لتعطيل الإعلانات والاقتراحات التي تظهر بناءً على التطبيقات المستخدمة.

- كما يمكن  إزالة التطبيقات المثبتة سابقًا في ويندوز 11 لتعطيل ظهور الإعلانات فقد تعرض بعض التطبيقات المثبتة سابقًا في الحاسب  إعلانات للمستخدمين في نظام ويندوز 11 بهدف شراء منتجاتهم الأخرى فإذا كانت هذه التطبيقات غير مهمة  ولم تعد تستخدمها، يمكن إزالتها بفتح تطبيق الإعدادات  في ويندوز 11، ثم انقر فوق خيار التطبيقات والضغط فوق خيار التطبيقات المثبتة  من القائمة الظاهرة في الجهة اليمنى وحذف أي تطبيقات غير مرغوبة من هذه القائمة عن طريق الضغط فوق الزر الثلاثي النقاط الظاهر بجانب اسم التطبيق، ثم اختيار إلغاء التثبيت. 

وقف إعلانات مستكشف الملفات 

-كما يجب  وقف ظهور الإعلانات في مستكشف الملفات فقد يعرض مستكشف الملفات  في نظام ويندوز 11 الإعلانات، ويمكن تعطيلها بفتح تطبيق  والضغط فوق الزر الثلاثي النقاط، واختيار الخيارات  من القائمة  للانتقال إلى الإعدادات ثم الضغط  فوق تبويب  والتمرير إلى الأسفل في قسم الإعدادات المتقدمة  حتى يظهر  خيار ثم أينما إزالة  إشارة الموافقة الظاهرة في المربع بجانب هذا الخيار  والضغط  فوق زر تطبيق والموافقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ويندوز ويندوز 11 نظام تشغيل ويندوز نظام تشغيل ويندوز 11 مايكروسوفت

مواد متعلقة

حيل هامة للتغلب على ضعف وضوح شاشة حاسبات ويندوز

لمستخدمي نظام تشغيل ويندوز 11 إصدار 2021، حدث جهازك قبل هذا الموعد

بالخطوات، كيفية إجراء مكالمات فيس تايم من حاسبات ويندوز

أبرز حيل تقليل استهلاك الإنترنت لحاسبات نظام ويندوز

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

هل تسبب حسام غالي في رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية