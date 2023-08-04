بالخطوات، طريقة حظر الإعلانات بواجهة نظام ويندوز 11

يواجه الكثير من مستخدمي نظام تشغيل ويندوز 11 مشكلة الإعلانات بواجهة النظام والتى تشكل إزعاجا لهم، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة حظر الإعلانات في نظام مايكروسوفت ويندوز 11.

حظر إعلانات ويندوز 11

- أبرز خطوة هى تغيير الإعدادات في نظام مايكروسوفت ويندوز 11 من أجل منع ظهور الإعلانات عبر فتح تطبيق الإعدادات من قائمة البدء ثم اختيار الخصوصية والأمان.

- أسفل قسم أذونات ويندوز يتم الضغط فوق عام ثم تعطيل خيار دع التطبيقات تعرض لإعلانات مخصصة باستخدام معرف الإعلانات الخاص بي عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

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- بعد ذلك يتم وقف خيار أرني المحتوى المقترح في تطبيق الإعدادات عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره ويمكن أيضًا إيقاف تشغيل الخصائص الأخرى الظاهرة في الشاشة نفسها، لأنها تسمح لنظام التشغيل بتتبع النشاط أثناء استخدام الحاسب.

- بعد ذلك يتم الضغط فوق تبويب النظام الظاهر في الجهة اليُسرى من تطبيق الإعدادات ثم اختيار الإشعارات والتمرير إلى الأسفل حتى الوصول إلى تبويب إعدادات إضافية ثم الضغط فوق السهم الظاهر بجانب اسم التبويب لإظهار الخيارات المتاحة.

- تعطّيل جميع الخيارات التي ستظهر وبهذه الطريقة سيتوقف ويندوز 11 عن اقتراح طرق أفضل لاستخدام نظام التشغيل ثم الضغط فوق تبويب تخصيص الظاهر في الجهة اليُسرى من تطبيق الإعدادات ثم اختيار استخدام الجهاز من القائمة التي ستظهر في الجهة اليُمنى.

- بعد ذلك يتم تعطّيل جميع الخيارات المدرجة في هذه الصفحة لتعطيل الإعلانات والاقتراحات التي تظهر بناءً على التطبيقات المستخدمة.

- كما يمكن إزالة التطبيقات المثبتة سابقًا في ويندوز 11 لتعطيل ظهور الإعلانات فقد تعرض بعض التطبيقات المثبتة سابقًا في الحاسب إعلانات للمستخدمين في نظام ويندوز 11 بهدف شراء منتجاتهم الأخرى فإذا كانت هذه التطبيقات غير مهمة ولم تعد تستخدمها، يمكن إزالتها بفتح تطبيق الإعدادات في ويندوز 11، ثم انقر فوق خيار التطبيقات والضغط فوق خيار التطبيقات المثبتة من القائمة الظاهرة في الجهة اليمنى وحذف أي تطبيقات غير مرغوبة من هذه القائمة عن طريق الضغط فوق الزر الثلاثي النقاط الظاهر بجانب اسم التطبيق، ثم اختيار إلغاء التثبيت.

وقف إعلانات مستكشف الملفات

-كما يجب وقف ظهور الإعلانات في مستكشف الملفات فقد يعرض مستكشف الملفات في نظام ويندوز 11 الإعلانات، ويمكن تعطيلها بفتح تطبيق والضغط فوق الزر الثلاثي النقاط، واختيار الخيارات من القائمة للانتقال إلى الإعدادات ثم الضغط فوق تبويب والتمرير إلى الأسفل في قسم الإعدادات المتقدمة حتى يظهر خيار ثم أينما إزالة إشارة الموافقة الظاهرة في المربع بجانب هذا الخيار والضغط فوق زر تطبيق والموافقة.