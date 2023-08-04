زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمركزي ديرمواس وأبو قرقاص بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية في المنيا، جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يُسهم في توفير مساحة خضراء وإضفاء طابع جمالى وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

رئيس مركز ومدينة ديرمواس

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم استلام عدد من شتلات الأشجار المثمرة (زيتون ـ حورـ رمان) وتوزيعها بالمجالس القروية الخمس تمهيدًا للبدء في زراعتها بمحيط المدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية ومراكز الشباب.

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الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، زراعة الأشجار بالمركز ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تتم الزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمركز.