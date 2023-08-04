محافظ الإسكندرية: زراعة نحو 200 ألف شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" وحتى الان بزراعة نحو ٢٠٠ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

هذا وقد وجه الشريف الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

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ومن جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع الخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعة ٢٨١٧٠ شجرة بحي عامرية أول، و١٩١٥٣ شجرة بمركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى ١٠٧٧٠ شجرة بحى وسط، و١٠٣٠٠ شجرة بحى العامرية ثان، وزراعة ٩٧٧٩ شجرة بحى المنتزة ثان، و٩٥٦٠ شجرة بحى شرق، و٦٤٩٠ شجرة بحى المنتزه أول، و٦٠٧١ شجرة بحى العجمى، وزراعة ٣٩٤٩ شجرة بحى غرب.