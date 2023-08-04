السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

بكام اليورو، الجنيه يوقف تحركات سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

بكام سعر اليورو، ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري وذلك بحسب آخر تحديث رسمي وارد من الموقع الخاص بالبنك المركزي.

واستطاع الجنيه أن يشل حركة سعر اليورو سواء خلال عمليات الشراء أو البيع حيث ظل سعر اليورو كما هو دون أي تغيير في البنك المركزي اليوم.

ويعد اليورو واحدا من العملات الأجنبية المهمة التي يحرص البنك المركزي على متابعة التحولات السعرية فيها ونشرها في مقر العمل في البنوك على مدار أيام الأسبوع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.71 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.71 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.00 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.24 جنيه للشراء، و35.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.21 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.12 جنيه للشراء، و20.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع. 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.71 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

 

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