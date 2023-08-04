عقد مجلس إدارة مركز الطب الرياضي التابع لـ وزارة الشباب والرياضة في طنطا اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا وأحمد عبد ربه مدير عام شؤون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة وأشرف عبد السلام مدير المركز.

اجتماع لتطوير منظومة الطب الرياضي

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطوير منظومة الطب الرياضي، وتوفير الرعاية الصحية للرياضيين.

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أحمد الشيخ يجتمع بمجلس إدارة مركز الطب الرياضي في طنطا، فيتو

ويعد مركز الطب الرياضي بطنطا مركزًا متخصصًا في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، ويضم فريقًا من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي، الذين يهتمون بالعناية بصحة الرياضيين وتقديم العلاج اللازم لهم.



حيث تم خلال الاجتماع بحث توقيع بروتوكول مع كلية الطب بجامعة طنطا الاستعانة بالكوادر الطبية والتخصصية واستثمار إمكانيات المركز فى تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، وإجراء كشوفات دورية على الرياضيين بالأندية والأكاديميات الرياضية،بحث الفرص الاستثمارية المقدمة من القطاع الخاص، كما تم قبول تبرع أحد المواطنين لكرسي أسنان مجانًا بعيادة الأسنان بالمركز.

أحمد الشيخ يجتمع بمجلس إدارة مركز الطب الرياضي في طنطا، فيتو

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إنشاء وحدة للطب الرياضي داخل المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرياضيين، ضمن خطة الوزارة للنهوض والتوسع في منظومة الطب الرياضي.

أحمد الشيخ يجتمع بمجلس إدارة مركز الطب الرياضي في طنطا، فيتو

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن وحدة الطب الرياضي بدأت عملها اليوم داخل المركز الأولمبي، حيث قام الفريق الطبي بالمركز بإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين المنتخب المصري للملاكمة قبل سفره، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، نحو تطوير منظومة الطب الرياضي في الوزارة تحت إشراف الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتورة ناهد حجاج مدير عام الشؤون الطبية.

الشباب والرياضة تنشئ وحدة للطب الرياضي بالمركز الأولمبي، فيتو

وتعد وحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، وتضم فريقًا من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي، الذين يهتمون بالعناية البدنية والنفسية للرياضيين وتقديم كافة الدعم اللازم لهم.

وتقوم هذه الوحدات أيضا بتقديم خدمات مختلفة للرياضيين، مثل الفحوصات الطبية الدورية، والعلاج الطبيعي، وإعداد برامج التدريب الرياضي، وتوفير النصائح الغذائية المناسبة للرياضيين.